Un texte d'Olivier Lemieux

Depuis mercredi matin, les constables interceptent les autobus et émettent des constats d’infraction pour les véhicules jugés en surcharge. Habituellement, les sociétés de transport et l’industrie du camionnage profitent d’une certaine tolérance des contrôleurs lors de la période de dégel du printemps, alors que les limites de poids des véhicules sont plus strictes.

Selon le président de la Société de transport de Lévis (STL), Mario Fortier, il est très facile pour les contrôleurs de la SAAQ de décerner des constats d’infraction au printemps puisque le poids maximal toléré sur les routes est abaissé de deux tonnes par essieu.

« L’autobus est correct quand il quitte le garage, mais avec des passagers à bord, il y a des chances qu’il excède la limite pendant son trajet », illustre-t-il.

Nous, on décode que c’est des moyens de pression. Mario Fortier, président de la Société de transport de Lévis

Depuis plusieurs semaines déjà, les camionneurs sont aussi la cible de contrôles plus stricts sur les routes du Québec.

Les contraventions pour un poids lourd trop chargé peuvent atteindre plusieurs centaines de dollars.

« Le ton monte et la grogne s’installe, dénonce le PDG de l’Association des camionneurs, Marc Cadieux. Je crains des situations critiques et graves. »

Les salaires en cause

La Fraternité des constables du contrôle routier du Québec assure que les opérations récentes ne visent qu’à faire respecter la loi, mais concède que le traitement salarial de ses membres est au cœur d’un conflit qui s’étire avec le gouvernement.

« On dit au gouvernement, ’’respectez ce que vous avez signé’’ », tonne le président, René Goulet.

Qu’ils nous écoutent et qu’ils nous donnent ce qui est écrit! René Goulet, président de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec

René Goulet estime que le gouvernement ignore délibérément une clause remorque de l’entente ratifiée avec les constables l’an dernier.

Québec se serait alors engagé à bonifier la rémunération des contrôleurs routiers si des augmentations étaient octroyées à d’autres catégories d’agents de la paix.

« On est payé encore selon les fonctions qu’on occupait en 2001, mais je peux vous dire que le contrôle routier a évolué depuis 17 ans », raille René Goulet.

Mise en garde du gouvernement

« Ça ne se fait pas », tranche le président du Conseil du Trésor, Pierre Arcand.

Il balaie du revers de la main les revendications des contrôleurs routiers et jure que l’entente signée par le gouvernement est respectée.

Selon lui, le syndicat tente de faire des gains additionnels pour ses membres.

Il demande à la Fraternité des constables du contrôle routier de cesser ses moyens de pression.

« Sinon, le gouvernement aura des décisions à prendre », prévient-il.