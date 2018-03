Un texte de Marie-Lise Mormina

Depuis son ouverture, il y a 28 ans, il n’y a eu aucune rénovation effectuée dans le sous-sol de la paroisse où prennent place la soupe populaire et la banque alimentaire tous les mercredis, disent les bénévoles.

Le bâtiment, construit il y a près de 100 ans, a notamment besoin de moderniser son système électrique et certaines conduites d’eau.

La soupe populaire doit aussi se plier aux normes municipales, provinciales et de Santé Canada, ce qui implique, entre autres, de rendre accessible l’établissement aux personnes à mobilité réduite, d’agrandir les toilettes et la cuisine.

La paroisse a déjà réussi à amasser environ 100 000 $ pour ces rénovations, dit le bénévole Paul Pelletier, mais il reste tout de même 300 000 $ à trouver.

« Nous sommes encore loin d'y arriver », s'alarme-t-il.

Des préoccupations grandissantes

Les inquiétudes se font sentir auprès de la clientèle de la soupe populaire. Glenda Lewys fréquente l’endroit depuis deux ans.

Glenda Lewys a certaines inquiétudes quant à l'avenir de la soupe populaire de Holy Cross. Elle profite d'une aide alimentaire qu'elle partage avec sa fille et sa mère. Photo : Radio-Canada/Megan Goddard

Elle vient y chercher un panier rempli d’aliments destinés principalement à sa mère et sa fille, dont elle a la charge. Pour ce qui est de ses propres besoins, elle estime qu’ils ne sont pas prioritaires.

Il m’arrive de passer quelques jours sans me nourrir pour que ma mère et ma fille puissent manger. Glenda Lewys, résidente de Saint-Boniface

La situation de cette résidente de Saint-Boniface n’est qu’une parmi tant d’autres. Chaque mercredi, le sous-sol de la paroisse rassemble environ une centaine de personnes, selon les organisateurs.

Un concert-bénéfice

Pour la bénévole Cecile Myslicki, son implication au sein de la paroisse est une histoire de famille. Sa mère a fait du bénévolat au sein de cette communauté et c’est ce qui l’inspire aujourd’hui à mettre en œuvre des campagnes de financement pour la paroisse.

Elle organise d’ailleurs un concert-bénéfice qui aura lieu le 15 avril à 19 h dans le gymnase de l’école secondaire Saint-Boniface Diocesan High School, un établissement à proximité de la paroisse Holy Cross. L’événement met en avant l’abbé McDougall, qui est chanteur, auteur-compositeur et pianiste ainsi que Claudine St-Arnaud, violoniste à l’Orchestre symphonique de Winnipeg.

Cecile Myslicki organise un concert-bénéfice le 15 avril prochain et l'argent amassé financera la nouvelle cuisine de la paroisse Holy Cross à Saint-Boniface. Photo : Radio-Canada/MARIE-LISE MORMINA

Pour l’instant, les autorités municipales et Santé Canada n’ont pas donné d’ultimatum à la soupe populaire de la paroisse Holy Cross, mais la pression se fait de plus en plus grande.