Un texte de Thomas Deshaies

Rappelons que le projet Authier, de la minière australienne Sayona Mining, soulève les inquiétudes depuis plusieurs semaines. La majorité des citoyens qui ont pris part à deux rencontres publiques organisées par la minière se sont d'ailleurs dits inquiets par le projet, notamment en raison de sa proximité avec l'esker Saint-Mathieu-Berry, qui alimente en eau potable plusieurs villes de la région.

Des organismes voués à la protection de l'environnement et à la gestion durable de la ressource hydrique se préparent à demander l'intervention de la ministre de l'Environnement, Isabelle Melançon, dans ce dossier.

Des audiences publiques seraient notamment réclamées, en plus d'une plus grande transparence, et d'un débat public où les citoyens joueront un rôle crucial.

Forcer l'entreprise à se soumettre au BAPE

Tout porte à croire qu'ils se saisiront d'un nouvel article de la Loi sur l'environnement, l'article 31.1.1, qui est en vigueur depuis vendredi dernier.

Cet article donne le pouvoir à la ministre de recommander au gouvernement de soumettre tout projet minier à la Procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, ce qui peut mener à des audiences du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), si les préoccupations du public le justifient.

Or, la décision de soumettre un projet minier à cette procédure était auparavant déterminée selon la capacité journalière d'extraction ou de traitement du minerai.

C'est d'ailleurs pour cette raison que Sayona Mining prévoit traiter 1900 tonnes par jour, soit 100 tonnes de moins que la limite de 2000 tonnes.

Le promoteur du projet a défendu son choix publiquement dans les dernières semaines. Selon la minière, la procédure implique des dépenses élevées et de longs délais. Les autres mesures prévues par le gouvernement, en dehors de la procédure d'évaluation environnementale, seraient tout aussi rigoureuses, selon Sayona Mining.

Des dizaines de personnes ont assisté à la consultation publique de Sayona Mining sur le projet Authier. (archives) Photo : Radio-Canada/Mélanie Picard

Un mouvement national?

Le président de la Société de l'eau souterraine de l'Abitibi-Témiscamingue (SESAT), Serge Bastien, a déclaré lors d'un événement public cette semaine que son organisme solliciterait l'intervention de la ministre.

Une résolution pour solliciter l'appui de l'ensemble des membres du conseil d'administration de la SESAT est cours de préparation.

D'autres groupes de la région, comme le Regroupement vigilance mines de l'Abitibi-Témiscamingue (REVIMAT) et l'Organisme de bassin versant du Témiscamingue (OBVT), songent sérieusement à se joindre au mouvement.

Des organismes nationaux pourraient être de la partie, notamment la Coalition Eau secours. Le Centre québécois du droit de l'environnement (CQDE) s'intéresserait également à la situation.

La liste pourrait être plus longue.

Un comité citoyen sur le point d'être lancé

Radio-Canada a aussi appris qu'un comité de citoyens, soucieux de l'implantation d'une minière aux abords d'un esker, annoncera sa création dans les prochaines semaines.

Ce comité, formé de plusieurs citoyens de La Motte, mais aussi de villes en périphérie, prépare actuellement son lancement. Il cherchera à solliciter la participation de tout citoyen se sentant interpelé par ce projet minier.

Le cabinet de la ministre de l'Environnement, Isabelle Melançon, n'avait toujours pas retourné nos appels au moment de mettre en ligne cet article.