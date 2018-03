Transport en commun

Le budget prévoit d’abord que tous les déplacements en train GO à l’intérieur de Toronto et ceux de moins de 10 km dans la région coûteront 3 $ aux détenteurs de la carte PRESTO.

Grâce à la taxe sur le carbone, le gouvernement libéral pourrait également offrir un rabais allant jusqu’à 1,50 $ par déplacement aux usagers du transport en commun de la grande région de Toronto.

« La province collaborera avec la CTT, Mississauga MiWay et les réseaux de transport en commun de la région de York, de Brampton Transit et de Durham afin de proposer des rabais aux usagers qui effectuent un transfert entre ces réseaux de transport en commun municipaux et la CTT », explique le gouvernement qui estime que cette mesure s’appliquerait à 63 000 déplacements quotidiens.

Nouveau Centre communautaire de justice

Dans le cadre d’un investissement de 300 millions de dollars sur trois ans pour poursuivre la transformation du système de justice pénale, la province compte établir un centre communautaire de justice à Toronto notamment.

Le centre se trouverait dans le quartier de Moss Park qui compte une forte proportion de personnes aux prises avec des problèmes d’itinérance, de dépendance et de santé mentale.

Le mandat du centre serait de favoriser la continuité des soins, d’accroître le nombre de programmes de réduction des méfaits et de solutions thérapeutiques et de partager les renseignements et la coordination entre les organismes locaux et les fournisseurs de services.

Aide au secteur des arts à Toronto

La province affirme dans son budget qu’elle donnera le pouvoir à la Ville de Toronto d’administrer un programme visant à accorder des réductions de l’impôt foncier pouvant atteindre 50 % aux établissements qui fournissent des locaux abordables pour le secteur des arts et de la culture.

La distribution du spectacle « Ici, les arbres s’enracinent dans l’eau » au Théâtre français de Toronto Photo : MANUEL VERREYDT

Aide aux petites et moyennes entreprises

Le gouvernement compte créer un nouveau Fonds de la région du grand Toronto et de Hamilton qu’il financera à hauteur de 100 millions de dollars sur 10 ans pour appuyer les petites et moyennes entreprises. Il espère ainsi encourager la création de 19 000 emplois et des investissements d’environ 800 millions de dollars dans la région.

Protection des Grands Lacs

Le gouvernement investirait 52 millions de dollars supplémentaires dans la protection des Grands Lacs.

Il veut ainsi s’attaquer à la prolifération d’algues, aux produits chimiques toxiques, aux microplastiques et au sel de voirie, et améliorer la surveillance en temps réel et la recherche autour des Grands Lacs, en particulier autour du lac Érié.

La province veut aussi mieux gérer les effets de la croissance de la population et du développement autour du lac Ontario en réduisant notamment la pollution des trop‐pleins du réseau d’égouts.

Au parc Bayfront à Hamilton, ces cygnes vivent à quelques mètres d'un tuyau qui rejette de l'eau d'égout dans le lac Ontario durant les pluies abondantes. Photo : Radio-Canada/Jean-François Benoit

De nouveaux traversiers

Dans la région de Kingston, la province prévoit acheter deux nouveaux traversiers électriques pour relier les îles Amherst et Wolfe à la terre ferme. La livraison de celui de l’île Amherst est prévue en décembre 2019 et celle du traversier de l’île Wolfe est prévue en décembre 2020.