L'organisme a été forcé d'y cesser ses activités en juin 2017 pour des raisons budgétaires. Les personnes démunies du quartier doivent depuis se rendre au bâtiment du boulevard des Allumettières pour y prendre leurs repas.

La direction de la Soupe populaire se donne six mois pour évaluer les possibilités de réouverture.

Le projet nécessite une recherche de financement, soit 100 000 $ pour rénover le bâtiment. Il lui faudrait aussi un budget de fonctionnement annuel de 200 000 $ qui couvrirait, entre autres, le salaire d'un chef cuisiner et du personnel en intervention sociale.

Un vide depuis la fermeture

Dans ses démarches, la Soupe populaire de Hull s'est trouvé une alliée en la conseillère municipale de Gatineau, Louise Boudrias.

Quand on voit que c'est 900 personnes qui ont profité de ce service-là, on réalise que c'est un besoin pour la communauté. Louise Boudrias, conseillère du district Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond

Selon elle, il est important que les personnes défavorisées de son quartier aient accès à des services à proximité, au lieu de devoir se rendre aux locaux du centre-ville, qui sont fréquentés par une clientèle ayant des problématiques différentes.

« C'est très difficile pour ces gens-là de faire le trajet pour se rendre à cet endroit. On parle d'une clientèle qui est très fragilisée . Sur Saint-Joseph, c'est une clientèle de gens plus âgée, une clientèle plus familiale. Ils ne se sentent pas nécessairement à l'aise de fréquenter l'autre endroit », précise Mme Boudrias.

Le besoin est encore plus évident depuis la fermeture, qui a laissé un véritable vide dans les services, indique le directeur général de la Soupe populaire de Hull.

Michel Kasonga croit que d'autres partenaires communautaires doivent participer au projet : « Dans ce quartier-là, il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'insécurité alimentaire et au niveau de la pauvreté en général. Il y a un besoin de bonifier l'offre de service en santé et services sociaux. »

Plus que des repas

Dans les partenaires communautaires possibles figure le Regroupement des cuisines collectives de Gatineau (RCCG). L'organisme aimerait utiliser la cuisine de la succursale du boulevard Saint-Joseph pour y offrir d'autres services, une fois les repas terminés.

Le besoin de ce quartier-là est immense. Josée Poirier-Defoy, coordonnatrice du RCCG

« On pourrait faire beaucoup plus que de la cuisine. Ça veut dire offrir des ateliers, un lieu d'échange pour apprendre à cuisiner et développer des espaces pour cuisiner en groupe pour apporter des plats à la maison », mentionne Josée Poirier-Defoy, coordonnatrice du RCCG. « On a des demandes récurrentes qui reviennent pour former des groupes, mais il nous manque toujours des espaces pour les recevoir. »

L'insécurité alimentaire : un problème à facettes multiples

Dans ses démarches, la Soupe populaire de Hull reçoit aussi l'appui de la Table de concertation sur la faim et le développement social de l'Outaouais.

L'organisme a développé une expertise en la matière, notamment par le biais de l'élaboration d'une carte communautaire de la faim, qui identifie des zones mal desservies par rapport à l'ampleur des besoins.

Selon la directrice générale, Nathalie McSween, il faut aborder la question de l'insécurité alimentaire d'une perspective plus large.

« Est-ce qu'il y a des épiceries où ça ne coûte pas trop cher? Est-ce qu'il y a du logement social? Comme ça, on peut réduire ce que ça nous coûte pour nous loger, ce qui libère de l'argent pour se nourrir », explique Mme McSween.

« C'est tout un écosystème pour venir en aide aux gens qui sont plus vulnérables sur le territoire et la Soupe populaire est encore un acteur important », conclut-elle.