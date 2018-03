Un texte de Jean-Philippe Martin

Les deux Guillaume sont originaires de Québec. Steven Delisle a grandi à Lévis. Les trois athlètes dans la mi-vingtaine s’entraînaient au même gymnase durant l’été, mais ils n’avaient jamais joué dans la même équipe.

Aujourd’hui, ils forment en compagnie d’Éric Faille, un joueur originaire de Lachine, le quatuor québécois chez les Béliers de Banska Bystrica de la Tipsport Liga, première ligue de hockey de Slovaquie.

Guillaume Asselin, attaquant du HC Banska Bystrica. Photo : HC Banska Bystrica/Gabriela Ganzova

Guillaume Asselin se souvient de la première rencontre des quatre joueurs en Slovaquie, en novembre, dans le petit salon des joueurs annexé au vestiaire de l’équipe.

« On s’est retrouvé les quatre ensemble pour un café. On se disait à quel point c’était spécial, quatre Québécois, dont trois de la même région, tous dans la même équipe. On réalisait à quel point on était chanceux », raconte l’ancien attaquant du Junior de Montréal et des Saguenéens de Chicoutimi.

Réunion improbable

Ces quatre hockeyeurs disputent tous leur première saison sur le continent européen. Leur réunion dans cette ville de 77 000 habitants est aussi improbable que réussie.

Guillaume Gélinas, 24 ans, le plus jeune du groupe, a été le premier à quitter Québec pour la Slovaquie.

« Mon agent m’avait parlé d’une équipe qui avait gagné le championnat de Slovaquie l’année dernière et qui allait participer à la Ligue des champions, se remémore l’ancien défenseur des Foreurs de Val d’Or. C’est sûr que c’était intéressant. Je ne connaissais pas personne, mais je me suis dit que je l’essayerais quand même. »

Guillaume Gélinas, défenseur du HC Banska Bystrica. Photo : HC Banska Bystrica/Gabriela Ganzova

Puis, la semaine suivante, est arrivé Éric Faille. Et en novembre, Guillaume Asselin, qui avait commencé la saison aux États-Unis, a décidé qu’il était prêt à « passer à l’est ».

« J’ai contacté le même agent que Guillaume, sans le savoir. Il m’a mis en contact avec cette équipe-là aussi. J’ai regardé le line-up et j’ai vu que Guillaume était là. Drôle de coïncidence! »

Quelques semaines plus tard, le défenseur Steven Delisle, qui a lui aussi abandonné le hockey en Amérique du Nord pour l’Europe, reçoit un appel de son agent finlandais. Une opportunité s’offre à lui...avec le HC Banska Bystrica.

« J’ai regardé l’alignement et j’y ai vu les deux Guillaume et Éric Faille. Je les ai appelés et ils m’ont dit qu’ils aimaient vraiment ça. J’ai signé le lendemain matin. Je suis venu les rejoindre », explique l’ancien des Olympiques de Gatineau.

Un succès sur toute la ligne

Jusqu’à présent, tous n’ont que de bons mots sur leur aventure européenne. Et c’est presque un soulagement. L’expérience de « l’autre côté de l’océan » n’est jamais un succès assuré.

« C’est sûr qu’on en entend de toutes sortes, avoue Guillaume Gélinas. Il y a des joueurs qui sont maltraités ou qui ne sont pas payés. Nous, on est vraiment bien traités ici. Depuis que je suis arrivé, je n’ai jamais eu de problème ».

Steven Delisle (no 77), défenseur du HC Banska Bystrica. Photo : HC Banska Bystrica/Gabriela Ganzova

Dans le vestiaire, les Québécois se sont bien intégrés au reste du groupe, formé en grande majorité de joueurs slovaques.

« On se sent appréciés ici, raconte Steven Delisle. Dans la chambre, on arrive le matin, on sent qu’on fait partie de l’équipe, on n’est pas laissés à part. »

Les joueurs québécois disent faire des efforts pour apprendre quelques mots en slovaque...et les Slovaques apprennent même quelques mots en français.

Le langage universel des partisans

En ville ou dans les restaurants, où leur statut de vedette leur permet parfois de manger gratuitement, les hockeyeurs francophones ont de la difficulté à se faire comprendre des Slovaques.

Mais à l’aréna, il n’y a plus de confusion. Les hockeyeurs du Québec connaissent parfaitement le langage universel des bruyants partisans du HC Banska Bystrica, où le hockey est roi depuis les années 20.

Ça joue du tambour durant toute la game. On était sur la ligne bleue à la fin de la dernière game et ça criait après notre victoire. On avait des frissons. Guillaume Asselin, à propos des partisans slovaques du HC Banska Bystrica

« C’est une autre culture. Les partisans sont vraiment attachés à leur équipe. Pour eux, c’est plus qu’une équipe de hockey, ça représente la ville. »

Les partisans du HC Banska Bystrica. Photo : HC Banska Bystrica/Gabriela Ganzova

Steven Delisle, qui a déjà connu l'intransigeance de la foule de ce côté-ci de l’Atlantique, souligne que l’amour des partisans des Béliers pour leur équipe de hockey est inconditionnel.

« De retour d’une défaite sur la route, les fans nous avaient laissé une grande affiche sur un drap en ville. C’était en slovaque, on a dû demander à nos coéquipiers de traduire. C’était écrit qu’ils seraient toujours là pour nous et qu’ils allaient nous encourager, peu importe ce qui arrive. »

Le mal du pays?

En Slovaquie, les Québécois sont devenus des inséparables.

Ça aide à faire passer l’ennui, surtout quand on est du genre « petit gars à maman », comme se décrit lui-même Guillaume Asselin.

« On est tout le temps ensemble. Tu penses beaucoup moins à t’ennuyer. Juste le fait qu’on soit les boys ensemble, c’est ce qui fait que c’est vraiment le fun. »

Une des seules choses qui manquent au bonheur de Guillaume Gélinas maintenant, c’est l'ouverture d'un comptoir Chez Ashton au coin de la rue!

Steven Delisle, Éric Faille, Guillaume Gélinas et Guillaume Asselin lors des célébrations du Nouvel An, à Banska Brystica. Photo : Courtoisie/Guillaume Asselin

« La cerise sur le sundae »

Plus sérieusement, les joueurs sont unanimes: la seule chose qui pourrait rendre cette aventure encore plus formidable, c’est de gagner le championnat de la ligue.

Les Béliers se sont qualifiés pour la ronde demi-finale des séries éliminatoires, grâce à un but en prolongation de Guillaume Asselin.

« Si on gagne, ça va être totalement incroyable », s’imagine Guillaume Gélinas.

Surtout que ce chapitre de leur carrière de hockeyeur tire à sa fin et que l’occasion de jouer à nouveau ensemble l’an prochain pourrait ne pas se représenter.

Les joueurs du HC Banska Bystrica et leurs partisans. Photo : HC Banska Bystrica/Gabriela Ganzova

Aucun d’entre eux n’a de contrat pour la saison prochaine. Chacun devra renégocier une nouvelle entente.

« Il y a tellement de ligues. Il y a tellement de contrats qui se signent année après année. Ce sera difficile, expliquent les joueurs. C’est l’offre et la demande. »

« Si tu nous demandes si on veut jouer ensemble encore l’an prochain, c’est sûr qu’on dit oui. Si ça peut arriver, tant mieux », ajoute Guillaume Gélinas, sans hésiter.

On ne sait jamais. Parfois, le hasard fait bien les choses.