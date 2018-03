Le conseil des loisirs en plein air de la province (Outdoor Recreation Council of BC) publie tous les deux ans un rapport signalant les rivières qui sont en danger selon les informations soumises par des groupes de conservation, des gestionnaires de ressources et le public.

Cette année, le stock de truites arc-en-ciel est faible dans plusieurs rivières, dont les rivières Thompson, Chilcotin et Fraser.

Le responsable des rivières du conseil des loisirs en plein air dit que la population de truites est également en déclin dans la rivière Gold sur l’île de Vancouver.

« Je songe aux années 1980s et 1990s quand c’était une rivière très abondante », dit Mark Angelo. « Le taux de prise [de truites]… de la rivière Gold était parmi les plus élevées en Colombie-Britannique. »

Il dit qu'un examen de près de 10 kilomètres de la rivière en mars 2017 a trouvé seulement une truite. « Les populations de truites ont chuté de manière extrême », affirme M. Angelo.

En plus du faible stock de truites, le rapport s'inquiète de la destruction de l’habitat entre Hope et Mission que le document a nommé « le coeur de la rivière Fraser ». M. Angelo dit que la région abrite des habitats de saumon et d’esturgeon parmi les plus importants au pays.

Selon lui, les baisses de populations pourraient être dues à la perte d’habitat, aux inondations, au changement climatique ou à la contamination. Une absence de données au sujet des rivières britanno-colombiennes contribue à cette incertitude quant à aux causes précises, souligne-t-il.

M. Angelo croit que les gouvernements fédéral et provincial devraient augmenter le financement afin de combler cette lacune.