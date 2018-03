Un texte de Marlène Joseph-Blais

Un nouveau poste électrique pourrait être construit pour distribuer l'énergie par des lignes de transport à 161 kilovolts (KV), plutôt qu'à 69 KV comme c'est actuellement le cas.

Le poste électrique Bégin est situé dans le secteur est de Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

Le directeur général de la Ville, François Corriveau, affirme que le poste serait situé entre les secteurs est et ouest de Baie-Comeau. « On a octroyé un contrat tout récemment pour faire une étude de sol pour voir si les capacités portantes sont bonnes dans ce secteur-là », précise-t-il.

La réalisation du projet, estimé à 30 millions de dollars, est prévue pour 2019.

La commande que j'ai demandée à l'appareil municipal c'est d'explorer ça, de faire les études nécessaires pour transférer le réseau municipal du secteur Marquette sur la nouvelle technologie. Yves Montigny, maire de Baie-Comeau

Avec un tel poste électrique, Baie-Comeau serait en mesure d'offrir plus d'électricité à des entreprises qui en réclament, selon François Corriveau. « Si on avait des lignes à 161 [kilovolts] et un poste adapté à 161, on pourrait doubler la capacité, voire peut-être même tripler la capacité du poste, jusqu'à 200 mégawatts », dit-il.

On a des clients qui cognent à notre porte présentement pour différents types d'industries d'agronomie autant que pour du data center. Le blockchain, ce n'est pas le seul client. Il y en a d'autres aussi et on veut être prêts pour les Métaux Canadiens. François Corriveau, directeur général, Ville de Baie-Comeau

Une fois le nouveau poste électrique construit, le poste Bégin, présentement utilisé, ne serait plus qu'un lieu de transit pour l'électricité.

15 mégawatts disponibles

La Ville dit avoir obtenu mercredi l'autorisation de distribuer prochainement 12 mégawatts supplémentaires d'électricité dans son réseau municipal à partir du poste Bégin.

Hydro-Québec aurait confirmé à la Ville que ses infrastructures peuvent distribuer 62 mégawatts, soit 14 de plus que l'utilisation maximale des clients actuels pendant la période de pointe hivernale.

Le directeur général de la ville de Baie-Comeau, François Corriveau Photo : Radio-Canada

« Ils arrivent dans leurs calculs à la conclusion que c'est correct, malgré qu'on est sur la ligne en partage avec Résolu, il y a de la place pour nous remettre à 62 mégawatts », soutient François Corriveau.

De son côté, la société d'État ne veut pas commenter ce qui concerne les relations avec ses clients.

Des autorisations gouvernementales doivent encore être obtenues par la Ville pour offrir cette énergie à des clients, mais Baie-Comeau peut maintenant négocier avec eux. « Aujourd'hui, on est capable de leur dire : on a la confirmation dont tu as besoin. Maintenant, il faut qu'on entame une ronde de négociations pour voir c'est quoi les conditions de branchement », explique François Corriveau.