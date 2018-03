Ce budget prévoit notamment des investissements pour la « connectivité haut débit » dans les communautés rurales et du nord de l'Ontario. Le gouvernement de l’Ontario prévoit un investissement de 500 millions de dollars supplémentaires pour accroître cette connectivité.

Sur ces 500 millions, jusqu’à 71 millions de dollars permettront d'améliorer la couverture cellulaire dans l’Est ontarien.

Les maires des Comtés unis de Prescott et Russell en avaient fait la demande.

Le maire de Clarence-Rockland, Guy Desjardins, juge que ce ne sera pas suffisant.

« La couverture du cellulaire, c'est une bonne chose, parce qu'on a plusieurs régions qui en manquent. Pour la fibre, on a des manques, ça nuit à notre développement économique », a-t-il réagi. « On va avoir besoin de bien plus que de 71 millions pour rectifier ça. On va en avoir besoin d'autres l'année prochaine. »

Par ailleurs, ce sont 100 millions de dollars supplémentaires qui seront investis au cours des 10 prochaines années dans les Fonds de développement du sud-ouest de l’Ontario et dans les Fonds de développement de l’est de l’Ontario pour les besoins des entreprises.

Des annonces confirmées

Nouveau centre correctionnel

Le gouvernement ontarien a aussi réitéré des investissements à hauteur de 300 millions de dollars sur trois ans pour transformer le système de justice pénale, notamment de l'installation d’un nouveau centre correctionnel de 725 lits. Ce centre remplacera le centre de détention d’Ottawa-Carleton. On ignore toutefois combien la province investira dans ce projet.

Des investissements pour le CHEO

Le gouvernement de l'Ontario verse 105 millions de dollars pour la construction d’un nouvel édifice pour l'intégration des soins. Ces investissements concerneront des domaines tels que la santé psychiatrique et le développement du langage.

Des centres d'injection supervisée

Environ 7 millions de dollars pour 7 centres d’injection supervisée à Toronto et à Ottawa vont améliorer l’accès à la naloxone et au matériel destiné à la réduction des impacts des drogues. On ne connaît toutefois pas encore le montant alloué pour les centres à Ottawa.

Du financement pour le train léger

La province va allouer jusqu’à 600 millions de dollars dans la première étape de la ligne de la Confédération et plus de 1 milliard de dollars pour la seconde étape la ligne Trillium du train léger et la ligne de la Confédération.