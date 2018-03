Ce budget prévoit notamment des investissements pour la « connectivité haut débit » dans les communautés rurales et du nord de l'Ontario. Le gouvernement de l’Ontario prévoit un investissement de 500 millions de dollars supplémentaires pour accroître cette connectivité.

Sur ces 500 millions, jusqu’à 71 millions de dollars permettront d'améliorer la couverture cellulaire dans l’Est ontarien.

Les maires des Comtés unis de Prescott et Russell en avaient fait la demande.

Le maire de Clarence-Rockland, Guy Desjardins, juge que ce ne sera pas suffisant.

« La couverture du cellulaire, c'est une bonne chose, parce qu'on a plusieurs régions qui en manquent. Pour la fibre, on a des manques, ça nuit à notre développement économique », a-t-il réagi. « On va avoir besoin de bien plus que de 71 millions pour rectifier ça. On va en avoir besoin d'autres l'année prochaine. »

Par ailleurs, ce sont 100 millions de dollars supplémentaires qui seront investis au cours des 10 prochaines années dans les Fonds de développement du sud-ouest de l’Ontario et dans les Fonds de développement de l’est de l’Ontario pour les besoins des entreprises.

Des engagements réitérés

Le gouvernement de l'Ontario a aussi inclus dans son budget plusieurs projets touchant la région d'Ottawa pour lesquels son soutien avait déjà été annoncé :

Un nouveau centre correctionnel de 725 lits pour remplacer le centre de détention d’Ottawa-Carleton

105 millions de dollars pour la construction d’un nouvel édifice pour l'intégration des soins au CHEO

Réaménagement du campus Civic de l'Hôpital d'Ottawa

Sept centres d’injection supervisée à Toronto et à Ottawa, pour lesquels une enveloppe totale de 7 millions de dollars a été dévoilée

600 millions de dollars dans la première étape de la ligne de la Confédération et plus de 1 milliard de dollars pour la seconde étape la ligne Trillium du train léger et la ligne de la Confédération

Création d'un carrefour communautaire pour la Coopérative multiservice francophone de l'Ouest d'Ottawa

Le budget apporte également son soutien à la rénovation et à l'agrandissement de l'aréna de Blackburn à Ottawa.

Réactions positives dans la région

Dans un communiqué, le maire d'Ottawa, Jim Watson, se dit encouragé de constater que l'Est de l'Ontario recevra des fonds. Il se réjouit aussi du financement pour l'agrandissement de l'aréna de Blackburn.

Des intervenants du milieu de l'éducation sont aussi satisfaits du budget présenté par l'Ontario. Réjean Sirois, directeur de l'éducation du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, n'hésite pas à parler d'un « budget excellent ». Les promesses de financement dans la santé mentale, dans la petite enfance et dans les infrastructures sont très bien accueillies.

M. Sirois a toutefois quelques réserves. « On investit beaucoup dans la main-d'oeuvre, beaucoup dans les ressources humaines, mais on a déjà une pénurie au niveau du personnel enseignant, je me demande quelles sont les mesures envisagées par ce gouvernement-là pour répondre à la demande, quels sont les gestes concrets qui vont être posés d'ici à la prochaine rentrée scolaire », a-t-il précisé.

Pour sa part, l'Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens se réjouit de voir que la province veut notamment investir dans l'aide destinée aux élèves en difficulté, mais une inquiétude persiste sur la concrétisation de cet engagement.

« C'est toujours la question de savoir si cela va se traduire dans des postes qui ont un impact direct en salle de classe », a souligné le président de l'association, Rémi Sabourin.

Augmentation du budget des Affaires francophones

L'Association des communautés francophones d'Ottawa (ACFO Ottawa) se réjouit de l'augmentation de 20 % du budget du ministère des Affaires francophones, mais espère que le ministère investira directement dans l'aide aux organismes communautaires.

« On est dans une situation financière qui n’est pas très très joyeuse, pour être honnête », a indiqué Soukaina Boutiyeb, présidente de l'ACFO Ottawa. « Il y a beaucoup de projets qu’on dépose toujours dans l’objectif de faire rayonner cette vitalité de la francophonie ottavienne. On espère que le ministère des Affaires francophones, de par son ouverture pour les programmes, va investir directement dans les organismes comme le nôtre. »