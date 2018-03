Qualité de l’air à Sarnia

Dans l’une des régions les plus polluées du Canada, la province prévoit mener une étude cette année pour « déterminer l’incidence localisée de la pollution de l’air sur les résidents de Sarnia et les Premières Nations » en partenariat avec les communautés, les Premières Nations, les agences de santé et le gouvernement fédéral notamment.

Protection des Grands Lacs

Le gouvernement compte aussi investir 52 millions de dollars supplémentaires dans la protection des Grands Lacs.

L’investissement doit permettre de s’attaquer à la prolifération d’algues, aux produits chimiques toxiques, aux microplastiques et au sel de voirie et améliorer la surveillance en temps réel et la recherche autour des Grands Lacs, en particulier autour du lac Érié.

L'eau du lac Érié est couverte d'algues Photo : Associated Press/Haraz N. Ghanbari

La province veut aussi mieux gérer les effets de la croissance de la population et du développement autour du lac Ontario en réduisant notamment la pollution des trop‐pleins du réseau d’égouts.

Nouveau centre communautaire de justice

Dans le cadre d’un investissement de 300 millions de dollars sur trois ans pour poursuivre la transformation du système de justice pénale, la province compte établir un centre communautaire de justice à London notamment.

Le gouvernement constate qu’il y a un nombre important d’infractions mineures à London alors que les jeunes de 18 à 25 ans représentent le tiers des personnes accusées d’actes criminels.

Le centre devra se pencher sur les problèmes de santé mentale, de dépendance, d’éducation et d’emploi des jeunes adultes en transition et mettre l’accent sur l’éducation, la formation, les compétences de vie et l’emploi.