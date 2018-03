Deanna Ledoux, qui a passé neuf ans au pensionnat autochtone de St Michaels, à une centaine de kilomètres au nord de Saskatoon, fait part de sa tristesse.

« Il ne devrait pas être le pape. Il ne devrait pas occuper la position la plus élevée d l'Église en parlant au nom de l'Église quand il sait que les atrocités qui ont été perpétrées contre moi et contre beaucoup de gens dans ma famille ont eu lieu entre les mains de l'Église », déclare-t-elle.

« Je fais encore face au traumatisme. La plupart des personnes avec lesquelles je suis allée à l'école sont mortes à cause des drogues et de l'alcool », rapporte Deanna Ledoux.

Entre la fin du 19e siècle et 1996, plus de 150 000 enfants autochtones ont été arrachés à leur famille et placés dans des pensionnats, la plupart sous l’égide de différentes communautés religieuses.

Dans un rapport déposé en juin 2015, la Commission de vérité et réconciliation du Canada a conclu que ces établissements étaient un outil central d’un génocide culturel à l’égard des premiers peuples du Canada.