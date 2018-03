L'accident a eu lieu sur le site de la cimenterie Inland Concrete. Selon son profil LinkedIn, Dan Davies a travaillé par intermittence pour l’entreprise à partir de 1995.

WorkSafe BC n’identifie pas le travailleur, mais précise que l’employé a été heurté par une chargeuse mardi matin.

Dans une déclaration, l’entreprise Inland Concrete soutient que l’employé a été soigné localement pour des blessures, avant d’être transféré à Vancouver pour recevoir des soins.

De son côté, le Parti libéral a confirmé mercredi après-midi que le député avait été blessé et transféré à l’Hôpital général de Vancouver. « Dan et sa famille apprécient le travail des premiers répondants et du personnel médical qui lui ont donné d’excellents soins », est-il écrit dans une déclaration.