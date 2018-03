Un texte de Chantal Payant

Ce projet, mené par un promoteur privé, doit être aménagé dans le parc industriel régional vert de Papineau (PIRVP), sur une parcelle de terrain actuellement zoné agricole.

L'approbation de la CPTAQ est essentielle à la construction de la halte routière. Le terrain, qui devait être raccordé aux services municipaux de Thurso, sera desservi par un puits artésien et un champ d'épuration, payés par le promoteur, pour répondre aux exigences du monde agricole.

L'aménagement d'une aire de repos le long de l'autoroute 50, en Outaouais, est dans les cartons depuis au moins six ans et faisait les manchettes bien avant l'ouverture officielle de l'autoroute 50 en Outaouais en décembre 2012. Il s'agirait de la première halte routière entre Gatineau et Lachute, un tronçon de près de 100 km.

Le maire de Thurso et préfet de la MRC de Papineau, Benoit Lauzon, explique que la halte routière offrira des aires de repos, des aires de restaurants et de jeux pour enfants, en plus d'une station-service.

Une première pelletée de terre cette année ?

M. Lauzon affirme que si la CPTAQ approuve le projet avant la fin de l'été, il serait possible d'assister à la cérémonie de la première pelletée de terre cet automne.

Le préfet de la MRC Papineau et maire de Thurso, Benoit Lauzon. Photo : Radio-Canada/Christian Milette

Je pense que c'est un besoin pour l'autoroute 50. Si on a la réponse assez tôt, autour du mois d'août, on va être capable de faire la première pelletée de terre et la construction cette année. Benoît Lauzon, maire de Thurso et préfet de la MRC de Papineau

Si la CPTAQ donne son aval au projet, la MRC de Papineau devra modifier son plan d'urbanisme afin de changer le zonage du terrain, mais il s'agirait d'une formalité.