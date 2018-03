Avouons-le, le fait qu'on utilise des mots comme « accro », « détox » ou « sevrage », habituellement réservés aux drogues et à l'alcool, en dit long sur notre rapport aux réseaux sociaux. Ceux-ci sont de plus en plus perçus comme une forme de dépendance qui peut être nocive. D'anciens cadres de Google et de Facebook ont d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme sur les dangers des réseaux sociaux.

Preuve que cette dépendance peut atteindre des sommets ridicules, un journaliste du New York Times a affirmé s'être déconnecté pendant deux mois... avant qu'on lui fasse remarquer qu'il avait été drôlement actif sur Twitter pendant cette période. On dirait un toxicomane incapable de se passer de sa dose quotidienne, et dont le sens logique est détourné par sa maladie.

Il fallait d'ailleurs voir les réactions de mes collègues – « Wow, t'as vraiment réussi? Moi je n'y arriverais jamais! » – pour constater comment la dépendance est répandue.

(Je viens de prendre une petite pause pour aller voir mon fil Twitter.)

Pour ma part, ma déconnexion m'a forcée à réfléchir à mon degré de dépendance numérique. Le moment décisif est survenu un mardi soir, alors que j'écoutais un film. Pendant un passage un peu moins intéressant, j'ai instinctivement pris mon téléphone. Par réflexe. Par habitude. J'avais pourtant effacé les applications Facebook et Twitter, et je savais très bien qu'il n'y avait rien à voir. Malgré tout, mon cerveau voulait regarder le téléphone pour tuer le temps.

La même chose est survenue au resto.

Et encore plusieurs fois pendant que j'attendais le métro.

(Je viens de recevoir une alerte Facebook, que je suis allé consulter.)

On parle souvent de l'automatisme qui entoure les dépendances. La fumeuse qui s'allume une cigarette sans y penser alors qu'elle marche vers le travail. Le buveur qui s'ouvre spontanément une autre bière lorsque sa bouteille est terminée. Je crois franchement que mon comportement avec mon téléphone a toutes les apparences d'une dépendance.

(Je viens d'aller regarder mon fil Facebook.)

L'idée de se déconnecter des réseaux sociaux – du moins, temporairement – pour son propre bien-être gagne en popularité. C'est un peu la même chose qu'on fait avec le défi 28 jours sans alcool ou le mois végane. On espère que cette période d'abstention nous permettra de voir comment ces éléments se sont incrustés dans nos vies et de réfléchir à notre consommation.

De nombreuses cultures ont d'ailleurs des rituels de jeûne ou de privation volontaire. Les chrétiens ont le carême, les musulmans ont le ramadan. Ce n'est peut-être pas un hasard.

(Je viens d'aller jeter un coup d'œil à Twitter.)

Il faut admettre que les réseaux sociaux, même s'ils se sont immiscés dans notre quotidien, ne sont pas quelque chose de « naturel » pour l'humain. Je me demande bien ce que nos ancêtres penseraient de tout cela. Regarder Twitter sur son mobile chez soi, c'est un peu comme si l'on invitait une bande d'étrangers à venir se crier après dans son salon. Et dès qu'on essaie de quitter la fête, on reçoit des alertes, comme de petites tapes sur l'épaule : « Hé! Un de tes amis vient de parler de toi! » « Douze de tes amis viennent de répéter la blague de ta cousine! »

Vu comme ça, c'est absolument absurde. C'est épuisant. J'ai d'ailleurs senti mon niveau de stress diminuer pendant ma déconnexion. Je n'étais plus au courant, à la seconde près, de ce qui se passait dans le monde. Je ne voyais plus au compte-gouttes les derniers tweets de Donald Trump ou la nouvelle indignation de l'heure. Les déchirages de chemises en 280 caractères avaient disparu de mon quotidien.

Pendant une période de 48 heures, je n'avais même aucune connaissance du scandale Cambridge Analytica, une histoire que j'aurais suivie dans ses moindres détails en temps normal. Fait cocasse : j'ai seulement su qu'il y avait eu un scandale lorsque j'ai ouvert ma boîte de courriels deux jours plus tard et j'ai vu que pas moins de quatre émissions m'avaient invité à venir en parler. C'est dire à quel point j'étais dans la brume. Et être dans cette brume, ça fait du bien.

De retour au travail, j'ai bien sûr recommencé à consulter les réseaux sociaux. J'écris ces lignes alors que défilent des tweets sur mon deuxième écran d'ordinateur. Étant donné la nature de mon travail, je ne peux pas m'en passer.

(Je viens d'aller voir mon fil d'actualité Facebook.)

Mais la déconnexion a fonctionné. Ça m'a fait réfléchir.

Je n'ai toujours pas réinstallé Facebook ou Twitter sur mon téléphone.