Le porte-parole de l'Autorité nationale des élections Mahmoud el-Chérif a parlé d'« une affluence massive devant les bureaux de vote ».

Mais des médias et des observateurs rapportent que la fréquentation des bureaux de vote était en baisse mardi et mercredi, malgré les efforts des autorités à inciter les Égyptiens à se présenter aux urnes et offrir au président sortant une participation qui légitime sa réélection attendue.

Des électeurs disent même avoir reçu de l'argent et de la nourriture. Ils expliquent que des repas et des collations gratuits leur ont été offerts devant certains bureaux de vote par des donateurs non identifiés.

Abdel Fattah Al-Sissi, 63 ans, a été élu en 2014 avec 96,9 % des voix. Son seul adversaire est Moussa Mostafa Moussa, 65 ans, chef du parti libéral Al Ghad, méconnu du grand public et partisan affiché du régime.

D'autres candidats potentiels ont été écartés de la course. Certains ont été emprisonnés pour violation de la loi et d’autres se sont dits découragés en raison de pressions de la part des autorités.

En 2014, le taux de participation à la présidentielle avait atteint 37 % après deux jours de scrutin, puis 47,5 % après une prolongation d'une journée.

Des sources qui participent à la surveillance du scrutin font état d’un taux de participation de 21 % des 59 millions d'électeurs lors des deux premiers jours des élections, lundi et mardi.

Les résultats officiels de la présidentielle seront proclamés le 2 avril.