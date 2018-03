La démolition de l'ancienne partie du restaurant a dévoilé mardi une immense fresque murale peinte sur un mur de briques de deux étages.

Il s'agit d'une publicité de la compagnie de cigarettes Winchester qui n'existe plus depuis les années 60.

On ne s’attendait pas à ça. C’est une surprise. C’est sûr que ça intéresse beaucoup les gens parce que c’est de l’histoire. Robert Abraham, copropriétaire

Les propriétaires du restaurant n'étaient pas au courant de l’existence de cette publicité. Ils se disent étonnés de l'allure de la fresque qui est demeurée en excellent état malgré les années.

Les propriétaires ne s'attendaient pas à découvrir un tel vestige. Photo : Radio-Canada

Depuis cette découverte, les curieux sont nombreux à venir admirer le vestige.

« Encore aujourd’hui le monde regarde. Déjà la démolition c’est spectaculaire, en plus quand tu découvres ça. On a vraiment été surpris hier », ajoute Jean-François Abraham, copropriétaire du restaurant Chez Georges.

Sans rien promettre, ils vont analyser sérieusement les possibilités de la conserver avec les conseils de l'architecte.

« C’est presque infaisable de la garder. On va regarder si on peut faire quelque chose, mais ce n’est pas évident. Il faut reconstruire et on n’a pas le choix, il faut garder une façade sur les mêmes fondations qu’il y avait », ajoute Robert Abraham.

Il croit que cette publicité de cigarettes a une valeur purement historique.

La fresque sera visible de deux à trois semaines.