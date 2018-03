Un texte de Stéphanie Rhéaume pour Les malins

Les auteurs québécois et canadiens font naître des histoires, mais c’est une imprimerie d’ici, l’Imprimerie Gauvin, qui colle et relie les pages de nombre de leurs récits depuis 20 ans. Les maisons d’édition Boréal, La Peuplade et Écosociété font notamment partie de son carnet de clients.

L'achevé d'imprimer d'un livre sorti des presses de l'Imprimerie Gauvin à Gatineau Photo : Radio-Canada/André Dalencour

Ayant longtemps profité de la manne de contrats du gouvernement fédéral, l’entreprise a été contrainte de se réorienter vers la manufacture de livres à la fin des années 1990.

Parmi les derniers-nés ayant pris forme sous les presses de l’Imprimerie Gauvin, Le poids de la neige de Christian Guay-Poliquin, Prix du gouverneur général 2017.

La célèbre série de bandes dessinées Paul de Michel Rabagliati, qui loge à l'enseigne des éditions La Pastèque, est sortie tout droit des presses de l’Imprimerie Gauvin.

« Je pense qu’on est rendu à plus de 200 000 exemplaires imprimés pour les Paul », avance avec fierté André Gauvin, directeur général de l’entreprise.

Chaque année, un million de copies sont produites par l’installation gatinoise, à raison de 1500 titres distincts.

Une affaire de famille

Le directeur général de l'Imprimerie Gauvin, André Gauvin Photo : Radio-Canada/Stéphanie Rhéaume

La famille Gauvin a de l’encre qui coule dans ses veines. « Du Pantone 485 ! », lance à la blague celui qui dirige l’imprimerie depuis 1982.

André Gauvin incarne la quatrième génération à la tête de l’entreprise.

Le fondateur de l'Imprimerie Gauvin, Georges-Elzéar Gauvin Photo : Radio-Canada/Imprimerie Gauvin / Simon Blais

Son arrière-grand-père Georges-Elzéar Gauvin, un typographe bilingue, a fait ses adieux au Manitoba à la fin du 19e siècle pour répondre à une offre d’emploi pour le gouvernement fédéral.

Il a ouvert par la suite une petite imprimerie à Hull.

L'Imprimerie Gauvin dans les années 1920 sur la rue Leduc à Hull Photo : Radio-Canada/Imprimerie Gauvin / Simon Blais

« La première transaction enregistrée au grand livre remonte au 15 novembre 1892 : 500 cartes d’affaires pour cinq sous ! », relate l’arrière-petit-fils Gauvin.

Visiblement heureux, André Gauvin circule dans l’imprimerie le visage illuminé. Il distribue les poignées de mains auprès de ses employés, sourit à l’écoute du vrombissement des presses.

Il y a un éditeur qui m’a dit que j’étais un genre de geek de l’imprimerie. André Gauvin, directeur général de l’Imprimerie Gauvin

Pour lui, il est capital de faire une bonne impression, dans tous les sens du terme.

« Le livre doit être un objet, pris dans la main, qui déjà soulève une passion, explique l’homme qui admet être un maniaque de finition. [...] Aussitôt que le lecteur a le livre entre ses mains, il se fait rapidement une impression sur le contenant, le couvert, la sensualité du toucher, la flexibilité du papier, la noirceur de l’impression, la carrure de l’épine… »

Si l’homme d’affaires a le bonheur facile entre les murs de son imprimerie, c’est qu’il a su s’entourer de belle façon.

André Gauvin avec son fils Francis-Olivier, représentent respectivement les quatrième et cinquième générations d'imprimeurs de la famille. Photo : Radio-Canada/Stéphanie Rhéaume

Son fils Francis-Olivier travaille aussi dans l’entreprise familiale. Sa belle-soeur Dominique est le visage de la réception. Son épouse depuis 30 ans, Marie-France Forgette dirige, quant à elle, le département de prépresse.