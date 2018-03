Les derniers travaux de rénovation qui remontent à 2004 avaient permis d’améliorer l’acoustique des salles et le confort des spectateurs. Les nouveaux travaux permettront d’améliorer l’équipement d’arrière-scène, notamment les salles de répétition et les loges.

Le ministre de la Culture de l’Alberta, Ricardo Miranda, affirme que ces changements étaient nécessaires. « Nous allons améliorer les services pour les artistes et la sécurité des travailleurs des deux salles », précise-t-il.

Le directeur artistique d'Alberta Ballet, Jean Grand-Maître, rappelle qu’une grande partie de l’infrastructure technique des deux salles de spectacle n’a pas été remplacée depuis leur construction. « C’était vraiment une architecture des années 60 qui avait beaucoup moins de paramètres pour la réalisation de spectacles de grande envergure », explique-t-il.

Selon Jean Grand-Maître, le système de câblage, qui soutient l’éclairage et une partie des décors, aurait besoin d’être remplacé. Il souhaiterait également que le plancher de la scène soit remis à neuf parce que celui-ci est trop rigide pour les danseurs de ballet.

Le directeur artistique de Alberta Ballet, Jean Grand-Maître Photo : Radio-Canada/François Joly

L’accessibilité pour les personnes handicapées devrait également être améliorée. « Il y a cinq ans, on a monté le requiem de Mozart ici avec un chœur de 100 chanteurs et on avait une chanteuse en fauteuil roulant, raconte Jean Grand-Maître. On a été incapable de l’amener sur scène et elle a dû chanter dans une autre pièce. »

Les deux auditoriums présentent plus de 430 spectacles par année et accueillent plus de 730 000 spectateurs. Ils ont été construits pour souligner le 50e anniversaire de l’entrée de l’Alberta dans la Confédération canadienne.