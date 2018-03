En novembre dernier, le conseil d'administration du fonds de pension de la ville de Moncton a lancé un appel d'offres pour la gestion de ses obligations à revenu fixe.

Depuis une dizaine d'années, c'est une filiale d'Assomption Vie, Placements Louisbourg, qui gère ce fonds de 80 millions $.

André Vincent, le président et directeur général d’Assomption Vie, a été informé lundi par le conseil que ce dernier accordait plutôt ce contrat à deux entreprises de l'extérieur : Blackrock Asset Management, de New York, et Manuvie, de l'Ontario.

« Il semble qu'on soit assez bons et assez importants comme gestionnaire d'actifs pour gérer les actifs de d'autres institutions à l'extérieur de la province, mais ç’a pas l'air à être le cas ici à Moncton », affirme André Vincent.

André Vincent, président et directeur général d'Assomption Vie. Photo : Radio-Canada

Le grand patron d'Assomption Vie est furieux. « C'est une mauvaise décision d'affaires. C'est une décision qui est injustifiable et inacceptable », dit-il.

« C'est assez incompréhensible qu'on choisisse de laisser tomber une firme locale qui est établie à Moncton depuis plus de 105 ans pour aller faire des affaires avec des firmes américaines ou ontariennes qui n'ont aucun employé ici à Moncton », déplore M. Vincent.

Le siège social d'Assomption Vie est situé à Moncton. Photo : Radio-Canada

Le conseil d'administration du fonds de pension a embauché une entreprise de la Nouvelle-Écosse pour gérer cet appel d'offres.

Dans un communiqué rédigé uniquement en anglais, Mercer répond que « [le conseil] sentait que d'autres gestionnaires offraient des stratégies plus vigoureuses qui sont mieux adaptées aux besoins du Plan ».

Pourtant, Placements Louisbourg est la plus grande firme privée en gestion d'actifs en Atlantique.

« Ce qu'on nous a dit, c'est que vous êtes trop petits pour pouvoir satisfaire nos besoins. Et donc, on a décidé d'aller voir des géants américains et des géants canadiens », explique M. Vincent. « Je me demande comment on va pouvoir devenir plus grands si on n'a pas le soutien de nos institutions. »

André Vincent a d'autant plus de mal à expliquer cette décision qu'il y a un mois, Excellence Nouveau-Brunswick lançait une campagne pour encourager l'achat local.

Il semble que pour la ville de Moncton, on parle des deux côtés de la bouche. On dit bravo à l'initiative, on va créer de l'emploi, et attirer de l'emploi et des employeurs à Moncton. Mais par ailleurs, on agit de façon tout à fait contraire et opposée. André Vincent, président et directeur général d'Assomption Vie

La perte du contrat avec le fonds de pension des employés de la ville de Moncton représente environ 3 % des revenus de Placements Louisbourg.

La décision prise par les gestionnaires du fonds de retraite des employés de la ville est irréversible.

André Vincent veut éviter que d'autres institutions se tournent vers des entreprises de l'extérieur.

« On va s'en remettre, on va se relever de ça », dit le patron d’Assomption Vie, qui ne croit pas que cette nouvelle entraînera des pertes d’emplois. « Évidemment, si ça se propageait, ça pourrait être mal vu », conclut-il.

D'après un reportage de Michel Nogue