Mercredi, l'entreprise spécialisée dans l'extraction d'or a annoncé le décès de l'homme d'affaires et philanthrope, qui s'est éteint à Toronto.

Peter Munk est né à Budapest en 1927 et est arrivé à Toronto à l'âge de 20 ans, en 1948. Il a fondé l'entreprise Barrick Gold en 1983, entreprise qui est devenue plus tard la plus importante société aurifère du monde.

Depuis 1993, il finance des projets de recherches et différents programmes de santé au Centre cardiologique Peter Munk à Toronto.

Le maire de Toronto, John Tory, a offert ses sympathies à la famille, en soulignant l'immense contribution de l'homme d'affaires à l'économie canadienne.

Nous venons de perdre une légende dans le monde des affaires, il a donné des millions de dollars pour la recherche et la santé, c'était un homme bon, généreux John Tory, maire de Toronto

Peter Munk est devenu officier de l'ordre du Canada en 1992, en plus de recevoir plusieurs distinctions et prix au cours de sa carrière.