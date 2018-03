Un texte de Vincent Champagne

Signe du climat de suspicion qu’a imposé le régime de Vladimir Poutine à ses citoyens, même à ceux qui vivent à l’étranger, les Russes que nous avons interviewés marchent sur des œufs.

Lundi, le Canada et une quinzaine de pays occidentaux ont annoncé l’expulsion de quelque 120 diplomates russes, en réaction à l’empoisonnement présumé de l’ex-espion Sergueï Skripal, au début de mars. Quatre diplomates devront quitter Ottawa, et trois autres devront partir de Montréal pour retourner en Russie.

Dans les groupes Facebook de la communauté russe au Québec, « les gens gardent une retenue, il n’y a pas de commentaires politiques du tout », nous dit une autre Canado-Russe. Sollicitant ses amis pour une entrevue, elle nous indique qu’ils « ont refusé carrément de commenter », pour des raisons personnelles.

Un propriétaire de restaurant russe, qui se borne à dire qu’il faut maintenir le dialogue plutôt que la confrontation, nous dit que ses clients « sont politisés », mais « lorsqu’ils viennent ici, c’est pour manger, pas pour parler de politique ».

Cela dépend de l’âge et de la génération. S’ils ont vécu sous l’URSS, oui, les gens ont peur de parler politique. Une personne canado-russe

Il est difficile de faire le portrait de la communauté russe dans la grande région de Montréal. Le téléphone sonne dans le vide au bureau du consulat à Montréal. Quant à l’ambassade à Ottawa, on nous indique qu’il y a des gens inscrits au registre consulaire, d’autres non, que certaines personnes n’ont plus la nationalité russe, mais s’identifient comme des russophones dans les enquêtes, que d’autres sont arrivées au Canada pendant l’époque soviétique, bref, qu’il n’y a pas de statistiques précises sur la communauté russe d’ici.

Même s’il y a des écoles du samedi en russe et des hebdos russes, la communauté n’est pas tissée serrée dans la grande région, nous dit-on.

N’empêche, le refroidissement des relations diplomatiques entre le Canada et la Russie attriste les membres de la communauté russe. « J’espère que ce conflit va se résorber, nous dit une personne. Si on regarde l’histoire, il y a toujours eu des tensions, mais on est tous intéressés à vivre dans la paix. Pourquoi entrer dans cette spirale de la méfiance? »

Le saviez-vous? Il y a, au Canada, 188 255 personnes dont la langue maternelle est le russe, indique Statistique Canada, sur la base du recensement de 2016, soit 0,54 % de la population canadienne. Le russe est toutefois la langue « la plus parlée à la maison » de 116 595 personnes.

Une action concertée de l’Occident

L'ambassade russe à Ottawa Photo : La Presse canadienne/Justin Tang

« C’est clair que le monde occidental cherche ostensiblement une confrontation avec la Russie », estime Jacques Lévesque, professeur émérite à la Faculté de science politique et de droit de l’UQAM, et spécialiste de la Russie.

L’idée, c’est de mettre la Russie au ban des nations, de l'isoler sur le plan diplomatique et de la soumettre à toute sorte de pressions. Jacques Lévesque, professeur émérite à la Faculté de science politique et de droit de l’UQAM

Depuis plusieurs années, les politiques et les actions du régime Poutine font grimper l’insatisfaction des chancelleries occidentales. L’annexion de la Crimée et l’implication suspectée de la Russie dans la guerre du Donbass ont mené à des sanctions économiques, notamment de la part du Canada. L’intervention militaire en Syrie a déstabilisé la stratégie occidentale. L’implication frauduleuse présumée des Russes dans l’élection présidentielle américaine de 2016 continue de faire des vagues.

Dans cette affaire, le Canada « suit le courant », estime Jacques Lévesque. « Dans la mesure où les gros morceaux de l’OTAN agissent, le Canada doit donner un signe qu'il s’inscrit dans le mouvement. »

Il le fait de façon modérée, estime le professeur, notamment parce que « les relations avec les États-Unis sur la question de l’ALENA sont difficiles. Le Canada se devait de donner un signe de solidarité. »

On s’en va dans une situation de plus en plus incertaine, de plus en plus dangereuse, où il y aura des mesures d’hostilité qui seront faites de part et d’autre. On ne sait pas quand ça peut s’arrêter. Je trouve la situation très inquiétante. Jacques Lévesque, professeur émérite à la Faculté de science politique et de droit de l’UQAM

Une voie risquée

La ministre des Affaires étrangères du Canada, Chrystia Freeland, lors d'une conférence de presse en mars 2018 Photo : La Presse canadienne/Chris Young

Les relations bilatérales entre le Canada et la Russie ne sont déjà pas au beau fixe, rappelle Dominique Arel, titulaire de la Chaire des études ukrainiennes à l’Université d’Ottawa, qui cite les sanctions économiques déjà prises à l’encontre de la Russie par Ottawa, ainsi que l’interdiction de séjour de certains ressortissants russes et le gel de leurs avoirs, s’ils sont soupçonnés de violation de droits humains.

« Notre propre ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, est sanctionnée par la Russie, rappelle-t-il. Elle ne peut pas y voyager. »

Mme Freeland a effectivement été visée par des sanctions de la part des Russes en 2014, alors qu’elle siégeait dans l’opposition, pour ses positions sur la politique ukrainienne.

La Russie et le Canada sont liés par certains échanges économiques et culturels, rappelle M. Arel, mais là où il faut ouvrir les yeux, c’est sur l’enjeu du pôle Nord, dit-il.

« Il y a un contentieux grandissant, dans la mesure où, avec le réchauffement climatique, des zones deviennent accessibles pour l’exploitation des ressources », explique M. Arel. « Il n’y a pas d’entente, ça crée des frictions, et ça va aller grandissant », ajoute-t-il. La question, bien que peu médiatisée, préoccupe au plus haut point des diplomates qu’il rencontre dans le cadre de son travail.

Dans ce contexte, l’escalade des tensions entre les deux pays n’est pas de bon augure, estime-t-il.