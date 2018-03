Samedi dernier, Richard Spry s'est rendu à Détroit avec ses deux enfants pour visiter l'exposition Discover the Dinosaurs au Cobo Centre.

Quand le moment est venu de rentrer à la maison, le groupe s'est rendu à un arrêt d'autobus de la compagnie Transit Windsor.

Il était alors 12 h 30, soit 20 minutes avant le prochain passage prévu. Mais à 15 h 30, l'autobus n'était toujours pas là.