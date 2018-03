Un texte de Lyssia Baldini

EDMONTON



Centre d'arts visuels de l'Alberta



Le Centre d'arts visuels de l'Alberta (CAVA) présente Expositions des membres, une exposition regroupant quatre artistes, soit Danièle Petit, Nina Gisele Roy, Patricia Lortie et Krista Achson. Les quatre expositions sont très différentes et toutes plus originales les unes que les autres, offrant une variété d’œuvres d’art présentées sous différentes formes et médiums.

Dans son exposition, Krista Acheson (alias Gerri Harden), propose des œuvres qui mettent en évidence l’activité humaine et son impact sur l'environnement et la société.

Nina Gisele Roy, qui a s'est récemment découvert de nouvelles racines juives, illustre dans ses œuvres sa quête d’identité, mais aussi sa recherche spirituelle et mystique.

Nina Gisele Roy utilise des symboles de la religion juive. Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Patricia Lortie présente sa nouvelle série d’œuvres Enchevêtrement : une situation ou une relation dans laquelle vous êtes impliqué et dont il est difficile d’échapper.

Patricia Lortie explore les tensions entre les forces d’attraction et les forces de répulsion. Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Danièle Petit a choisi de raconter dans ses œuvres un voyage qu’elle a fait l’année dernière en France. Les couleurs et les textures montrent les différentes émotions et aventures que l’artiste a vécues tout au long de son périple.

Danièle Petit illustre son dernier voyage en France. Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Pour moi, c’est un deuxième métier, parce que je ne peux pas vivre sans couleurs, sans la gestuelle de peindre. Le tableau et la couleur m’alimentent en quelque sorte. Danièle Petit, artiste

La galerie présente également une autre exposition de l’artiste Mathieu Léger qui propose, quant à lui, des œuvres qui mettent en relation la nature, le temps et l’influence de l’être humain.

Mathieu Léger illustre dans ses oeuvres, des notions d'exploration et d'identité. Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Les expositions sont présentées au Centre d'arts visuels de l'Alberta (CAVA) à Edmonton jusqu’au 20 avril.

Élise contre l'extinction totale

L'UniThéâtre présente la quatrième et dernière lecture publique de sa série À voix haute, Élise contre l'extinction totale, de Paula Humby.

Élise contre l'extinction totale est un premier scénario pour jeune public dans cette série. Des sujets comme l’environnement et le divorce sont au centre de la pièce.

Affiche de la pièce À voix haute Photo : l'UniThéâtre

L'histoire est centrée sur deux jeunes élèves qui, horrfiés par l'état de la planète, par son réchauffement climatique et l'extinction de milliers d'espèces, décident d'unir leurs forces pour créer un projet scientifique qui pourra peut-être sauver la Terre. Les rôles des deux jeunes et de leur enseignante seront joués par des acteurs lors de la lecture.

Paula Humby s'est servie de ses propres expériences pour écrire Élise contre l'extinction totale. Photo : L'Unithéâtre /Mat Simpson

Une lecture publique est souvent une première occasion pour l'auteur d'entendre sa pièce lue à voix haute devant public. Suite aux lectures, le public est invité à échanger avec Paula Humby qui pourra récolter leurs premières impressions.

La lecture de la pièce est présentée vendredi 30 mars et samedi 31 mars à 20 h dans le Studio Yolande Proulx (arrière-scène du théâtre de La Cité francophone à Edmonton).

CALGARY

Easter Eggstravaganza

Le zoo de Calgary célèbre lui aussi Pâques, cette fin de semaine. Plusieurs activités sont offertes pour petits et grands.

Il y aura des courses à obstacles de lapins, des séances de maquillage pour enfants, mais aussi de belles occasions de s'instruire sur les animaux du zoo.

Courses à obstacles pour lapins Photo : Zoo de Calgary

Cette année, le zoo a décidé de célébrer Pâques non pas avec du chocolat, mais plutôt avec du miel. Les abeilles et les autres insectes pollinisateurs jouent des rôles importants dans la nature et le zoo profite de cette occasion pour les mettre en valeur et informer le public sur leur importance.

Une belle façon de célébrer Pâques en famille et entre amis. Photo : Zoo de Calgary

L'événement se déroule le vendredi 30 mars et samedi 31 mars, de 9 h à 14 h au zoo de Calgary.

Sur ce, bonnes sorties et joyeuses Pâques!