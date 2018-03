Léo, son petit bébé âgé de 4 mois, est un « enfant papillon ». Il est atteint de cette maladie génétique rare qui rend la peau si fragile qu’elle se décolle en formant des bulles et des plaies douloureuses.

« Toutes les frictions provoquent des cloques et le cisaillement de la peau. La peau est donc extrêmement fragile », rapporte Crystal Normand, la maman du bébé.

En raison d’une anomalie génétique, les cellules de sa peau ne produisent pas une protéine qui sert à fixer l’épiderme, la couche superficielle de la peau, au derme, en dessous.

La maladie du bébé a été diagnostiquée après sa naissance. « [Après l'accouchement], ils l'ont mis sur moi pendant environ 5 secondes. Mon mari n'a pas pu le tenir du tout. Il a fallu environ dix jours avant que nous puissions le tenir [...]. C'était extrêmement dur, [faire face à] l'inconnu », confie Crystal Normand.

Il souffrait beaucoup au début. Il ne faisait que crier, crier et crier. Crystal Normand

« Rien n'indiquait qu'il y aurait quelque chose que nous aurions dû tester avant, et rien non plus dans l'histoire de nos familles », déplore Crystal Normand.

Les parents de Léo affirment qu'il y a beaucoup d'incertitudes entourant l'état de leur fils, mais gardent espoir en la recherche. Photo : Radio-Canada/Ashleigh Mattern

Crystal Normand rapporte que le traitement consiste, pour l'essentiel, en des mesures préventives pour protéger la peau de son bébé.

« On doit utiliser des vêtements spéciaux, extrêmement doux, pour ne pas causer des cloques. Nous le tenons toujours dans une peau de mouton », rapporte-t-elle.

S’ils rapportent qu’il y a beaucoup d’incertitudes entourant l'état de leur fils, les parents de Léo gardent espoir de pouvoir traiter sa maladie.

« C'est une maladie rare et incurable, mais il y a beaucoup de recherches en cours. [...] Il y a beaucoup d'espoir en terme de traitement sinon de guérison », espère la mère.