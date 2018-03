Il semblerait que l'annonce se fera plus tard au printemps.

Mme Proulx se mesurera au péquiste André Villeneuve, qui occupe le siège de Berthier depuis 2008.

La CAQ avait terminé deuxième dans Berthier lors des dernières élections générales, en 2014.

Une candidate vedette

Caroline Proulx, 50 ans, fait partie du paysage médiatique québécois depuis plus de 20 ans et est donc une candidate connue du public.

On l'entend régulièrement à la radio de Montréal, à CJAD. Elle a aussi collaboré à plusieurs émissions de radio sur d’autres antennes, à Montréal et à Québec, en plus d’animer une émission d'actualité quotidienne à LCN l'été dernier et d'être l'une des coanimatrices de l'émission La fosse aux lionnes, à Radio-Canada.

La circonscription de Berthier ne lui est pas étrangère, puisque sa famille détient depuis de nombreuses années une résidence secondaire à Saint-Jean-de-Matha.