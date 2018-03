Ghislain Picard affirme que toutes les églises ont présenté des excuses pour les pensionnats autochtones sauf l'Église catholique.

C'est extrêmement décevant. Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador

Selon Ghislain Picard, de telles excuses auraient permis d’aider les autochtones à tourner la page sur la sombre époque des pensionnats.