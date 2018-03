Un texte de Bruno Lelièvre avec la collaboration de Joane Bérubé

Le pont est fermé depuis le printemps dernier. La forte crue des eaux avait causé des dommages sur une pile de la structure, qui a dû être remplacée.

Les travaux ont été lancés en octobre. Les ouvriers entament ces jours-ci une étape importante du chantier, soit la construction de la dalle de béton.

Le porte-parole du ministère des Transports du Québec, Guillaume Paradis, explique que les structures existantes ont été démolies. « On est allés reconstruire la pile en rivière. On a installé de nouvelles poutres. On est à finaliser le coffrage de la dalle. À partir de la semaine prochaine, des travailleurs spécialisés font construire l’armature de cette dalle », précise M. Paradis.

Le projet a été évalué à 6,2 millions de dollars. Toutefois, le Ministère préfère attendre la fin des travaux avant de confirmer ou d’infirmer ce montant. Le pont pourrait être rouvert à la circulation en juin prochain selon l’échéancier prévu.