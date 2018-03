« Cette décision marque pour notre administration la fin de la période de transition », a présenté Mme Plante.

Pour mieux s’adapter aux changements et à la modernisation de la Ville de Montréal, l’administration Plante a jugé préférable d’avoir une direction générale renouvelée.

« Nous avons fait l’évaluation de nos besoins et au final on considère que pour aller où on veut, nous avons besoin d’un renouveau de notre direction générale, a expliqué la mairesse Plante. Mais ce n’est en rien un désaveu du travail de M. Marcoux. »

J’annonce aujourd’hui que la @MTL_Ville et son DG, Alain Marcoux, se sont entendus sur les termes de son départ, après plus de 4 ans de loyaux services au sein de l’admin. municipale montréalaise #polmtl pic.twitter.com/9JL1yzqhu7 — Valérie Plante (@Val_Plante) 28 mars 2018

Elle en a profité pour remercier M. Marcoux d’avoir fait « une telle restructuration » en prenant les rênes de l’appareil administratif au terme « d’une période particulièrement trouble de la vie politique montréalaise ».

Selon Valérie Plante, il s’agit d’un commun accord entre M. Marcoux et elle.

Le salaire d'Alain Marcoux s’élevait à 321 000 $ et n'incluait pas de prime de départ associé à son contrat, une demande de M. Marcoux à son arrivée en 2013 selon l’administration actuelle.