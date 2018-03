Les maires de Mascouche, Terrebonne, Repentigny et Charlemagne demandent à l'Agence régionale de transport métropolitain (ARTM) que le train de l'Est puisse continuer à se rendre directement au centre-ville, sans que les usagers aient à sortir du train pour prendre le Réseau express métropolitain (REM), comme le prévoient les plans de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).