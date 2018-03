Texte d'Anne-Josée Cameron

En 1998, Luca Jalbert dessine sa première bande dessinée intitulée Les aventures de Fonck et Ponck. Il a tout juste 10 ans.

Quatre ans plus tard, il fonde CABRO Productions et publie officiellement son livre. « Je suis devenu entrepreneur et éditeur à 14 ans, raconte le jeune artiste. Mon père m'a dit : ¨À 14 ans tu peux fonder ton entreprise. Pourquoi attendre les grandes maisons d'édition?¨ »

J'ai foncé. Ça a été beaucoup d'apprentissages: l'impression, la distribution, la production, la promotion et voilà, j'en suis maintenant à cinq albums, bientôt six. Luca Jalbert, artiste et entrepreneur, 30 ans

Depuis, CABRO Production n'a cessé de prendre de l'expansion. Le jeune Lévision fera paraître le sixième tome de Fonck et Ponck, La tour du diable, en mai prochain. Outre la bande dessinée, Luca Jalbert a multiplié les projets. Romans, conférences, série web et courts-métrages ne sont que quelques-unes des activités parallèles de l'artiste.

Des histoires et des films

Déjà présent dans ses bandes dessinées, son amour du grand écran l'a mené à faire des études en cinéma à l'Université Laval, apprentissage qu'il a mis au service de sa créativité en réalisant une série web, Quelque part dans l'Ouest, hommage aux westerns de Sergio Leone et deux films intitulés Babao et Buck Lake. « J'ai toujours adoré le cinéma de genre, se souvient Luca Jalbert, John Carpenter, Stanley Kubrick, les films jeunesse un peu fantastiques. Je suis un cinéaste d'ambiance. J'aime recréer une ambiance, plonger le spectateur dedans, un peu comme je le fais pour mes BD. »

La jeunesse

Indubitablement, la jeunesse occupe une place importante dans le parcours de Luca Jalbert. Il a commencé très jeune et est rapidement devenu un modèle pour ses camarades de classe et un pour les jeunes qu'il rencontre depuis plus de 15 ans dans les écoles de la région. Au fil des ans, il a donné de nombreuses conférences et a suscité l'engouement chez de nombreux jeunes lecteurs qui suivent assidument la parution des aventures de Fonck et Ponck.

D'ailleurs, la parution du sixième tome, prévue début mai, se fera en même temps que la diffusion d'un documentaire consacré aux 20 ans de la série. Interrogé sur les commentaires les plus souvent entendus au cours de sa carrière, Luca Jalbert répond sans hésitation.

« On m'a souvent dit que je donnais aux jeunes l'envie de foncer et ça me touche vraiment. S'ils ont retenu la persévérance, s' ils ont compris que rien ne nous arrive tout cuit dans le bec, alors tant mieux, le message est passé. »

Le lancement de l'album, La tour du diable, aura lieu, le 2 mai dès 19h15 à la Chapelle du Patro de Lévis.