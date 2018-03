En avril dernier, la Sûreté du Québec a arrêté douze personnes concernant une affaire de pornographie juvénile dans une école de la Commission scolaire des Monts-et-Marées.

Mercredi, la juge Andrée Saint-Pierre a condamné cinq des six accusés à une période de probation allant de six à douze mois.

Le 6e accusé a reçu une absolution inconditionnelle, ce qui signifie qu'un verdict de culpabilité a été rendu, mais qu'aucune condamnation ne sera donnée et que le contrevenant ne sera assujetti à aucune condition.

Les cinq autres devront effectuer entre 25 et 75 heures de travaux communautaires dans les six mois suivant la peine, et ne pourront communiquer avec certaines personnes.

Deux des six individus reconnus coupables devront rédiger une lettre d'excuses à certaines des victimes.

En janvier, un autre individu avait plaidé coupable en lien avec cette affaire.