Un texte d'Alix Villeneuve

Crypto.Québec, un média spécialisé dans les questions de sécurité informatique et de vie privée sur Internet, a tenu un atelier à l'Université du Québec à Montréal (UQAM) cette semaine sur la protection des images intimes sur Internet. Cette activité était organisée par l'événement Chambre de verre : examiner les traces de vie numérique, qui se tient jusqu'au 8 avril.

[Il y a des moyens] de rendre la pratique plus sécuritaire au lieu de dire : "Tu ne devrais pas sexter." Anne-Sophie Letellier, codirectrice des communications pour Crypto.Québec

Rendre les photos anonymes

C'est le meilleur moyen de s’adonner à cette pratique, lance Anne-Sophie Letellier, la codirectrice des communications, d’entrée de jeu.

La première précaution à prendre est de ne pas inclure son visage dans les photos. Pour anonymiser des photos, Anne-Sophie Letellier propose d’utiliser l’application gratuite ObscuraCam. Ce programme permet de prendre des photos et d’y ajouter des zones floues ou noires. « Si vous avez des tatouages qui vous rendent unique, essayez de flouter ça. »

Il est aussi crucial d'éviter de donner des indices sur sa position géographique, y compris dans les métadonnées des photos. Ce renseignement peut être retiré dans les paramètres ou quand on désactive la géolocalisation de son téléphone cellulaire.

Enfin, Mme Letellier rappelle un conseil de base : il faut envoyer ses photos uniquement à une personne en qui l'on a confiance.

Pas pour les mineurs Chez les personnes mineures, le sextage est rigoureusement interdit, soulignent plusieurs corps de police au Québec à l'aide de diverses campagnes de sensibilisation. Un adolescent qui envoie une photo ou une vidéo d’une mineure peut être accusé de production ou de distribution de pornographie juvénile, et ce, même s’il n’a pas pris la photo ou filmé la vidéo.

Choisir son outil d’envoi

Certains réseaux sociaux, comme Facebook ou Tinder, seraient des canaux à proscrire pour envoyer des photos intimes, selon cette spécialiste de la vie privée. « Sur une plateforme telle que Facebook, on l'envoie à la personne, mais aussi à Facebook, qui en garde une copie », affirme Anne-Sophie Letellier.

Snapchat, dont les photos publiées se distinguent par leur caractère éphémère, n’est pas aussi sécuritaire que l’on pourrait le croire, juge Geneviève Lajeunesse, directrice des opérations de Crypto.Québec. Plusieurs détours sont possibles pour conserver tout de même les images envoyées.

Il y a toute une industrie d’applications parallèles à Snapchat juste pour [sauvegarder] les images. Geneviève Lajeunesse, directrice des opérations de Crypto.Québec

Pour envoyer des messages, Crypto.Québec recommande deux applications : Confide et Wickr Me. Elles ont toutes les deux la particularité de détruire les messages après réception. Bien que les captures d'écran soient plus difficiles, elles ne sont pas impossibles, souligne madame Letellier.

Verrouiller ses photos

Une fois les photos envoyées et reçues, il faut s’assurer qu’elles ne puissent pas être consultées par n’importe qui. Plusieurs personnes négligent encore l’importance de bloquer l’accès à leurs photos par des mots de passe, juge Geneviève Lajeunesse.

« Si je regarde toutes tes photos dans ton téléphone, est-ce qu’il y a des choses qui te mettraient mal à l’aise si on le jetait sur un projecteur tout de suite? », demande-t-elle.

Ajouter un mot de passe sur les photos que vous désirez soustraire aux regards indiscrets pourrait donc vous éviter bien des situations gênantes.

Avec un téléphone Android, cette fonctionnalité se trouve dans les paramètres, cliquez sur « Verouillez » et ensuite sur les photos que vous voulez cacher. Avec un téléphone Apple, il faut cliquer sur le bouton « Partager » et ensuite sélectionner l'option « Cacher », qui se trouve dans une bande défilante au bas de l'écran.