La période d'inscriptions à cette activité familiale entre Amos et Val-d'Or est déjà ouverte, explique la présidente du Tour, Suzanne Fortin.

« Le lien menant au formulaire d'inscription se trouve sur notre site Internet, via l'onglet du 50e. Je vous rappelle que la randonnée cycliste s'adresse aux familles, aux jeunes et aux moins jeunes. La vitesse sera contrôlée et le but est que tous puissent compléter le trajet Amos-Val-d'Or », souligne Suzane Fortin.

Président d'honneur

Le Tour de l'Abitibi a dévoilé les premiers détails de sa 50e édition mercredi matin.

L'avocat Marc Lemay, qui a lui-même participé au Tour de l'Abitibi à trois reprises au début des années 1970 et s'est impliqué dans les organisations cyclistes au niveau international, a été désigné comme président d'honneur de l'événement.

Il lance le défi aux familles et aux entreprises de s'inscrire pour la balade à vélo.

« C'est important de dire oui à cette organisation-là. On voudrait [...] amener le plus de participations possible. J'invite les compagnies, les entreprises, à se créer un défi de participer au Cyclo Titour », lance-t-il.

L'importance de l'événement pour la région

En 50 ans, le Tour de l'Abitibi est devenu un incontournable dans le monde cycliste et a contribué à faire connaître la région.

Le Tour de l'Abitibi, pour moi, ç'a été ma rampe de lancement pour faire ce que j'ai réussi à faire au niveau national et international. Rappelons-nous et soyons de la fête. Je pense qu'on peut faire un gros party le 3 juin! Marc Lemay, président d'honneur du 50e Tour de l'Abitibi

Le Tour de l'Abitibi aura lieu du 16 au 22 juillet, à Val-d'Or.