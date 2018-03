« Mes pensées vont encore une fois aux familles et aux victimes. Je pense que le fait de ne pas avoir de procès est un soulagement pour les gens, à lancé Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation et député de Jean-Talon, circonscription dans laquelle se retrouve la mosquée.

« Se remémorer ces événements-là à travers des procédures judiciaires ce n’est jamais simple, poursuit-il. Alors je pense qu’on pourra tourner la page et comme l’ont dit d’autres avant moi, penser à l’avenir maintenant ».

« On a un devoir de mémoire. Si on travaille sur le vivre ensemble. Si on travaille pour qu’il y ait moins de tensions entre les individus. Si on soutient ceux et celles qui ont des difficultés et qui sont les survivants ce cette tragédie, je pense qu’on aura fait un bout de chemin », a-t-il conclu.

Quant au leader parlementaire du gouvernement, Jean-Marc Fournier, il pense lui aussi que le geste d’Alexandre Bissonnette est un pas en avant, mais que beaucoup reste à faire pour vivre en harmonie avec la communauté musulmane.

« Évidemment, ça ferme le dossier, mais je ne suis pas sûr que ça règle tout. Il y a toujours beaucoup d’émotions, de sentiments qui restent après ça, et je pense que c’est une multitude de gestes qui doivent suivre pour essayer de se réunir », a-t-il commenté.

Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a pour sa part accueilli positivement la nouvelle, disant lui aussi penser aux familles des victimes.

« Plus vite la justice sera rendue dans ce dossier, mieux ce sera », a-t-il déclaré.

De son côté, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a rappelé que la tuerie a causé une commotion à travers le Québec tout entier.

« L’événement de la mosquée à Québec n’a pas touché simplement la ville de Québec, mais le Québec au complet. Je pense que les gens sont certainement rassurés de cette décision-là », a-t-il affirmé.

Pour lui, le plaidoyer de culpabilité d'Alexandre Bissonnette facilitera le deuil des familles. « Humainement, j'en suis convaincu », a-t-il dit.