Un texte de Louis Gagné

« C’est tout à fait faux. Je tiens à dire que nous avons mis dans le Plan québécois des infrastructures (PQI) au-delà de 20 millions de dollars pour [un bureau de projet sur] le troisième lien […] Alors, il est clair qu’on va le faire », a déclaré le président du Conseil du trésor, Pierre Arcand, mercredi.

Les députés et ministres libéraux ont dû refaire leur profession de foi à l’égard du troisième lien après que Carlos Leitao eut affirmé que le Québec n’avait pas les moyens, pour le moment, d’ajouter dans son PQI un autre projet de transport d’envergure pour la capitale nationale, en plus de celui du tramway.

« [Nous sommes présentement à] 100 milliards de dollars [...] C'est 25 % de notre PIB, c'est un effort très important, a déclaré le ministre des Finances, mardi, lors du dépôt de son budget. Je pense, très personnellement, que nous sommes à la limite. Je ne pense pas que l'économie québécoise puisse aller au-delà de 25 % du PIB sur 10 ans en infrastructures publiques. »

Cette déclaration de Carlos Leitao a soulevé des doutes sur la volonté du gouvernement Couillard à construire un troisième lien routier entre les deux rives du Saint-Laurent.

« On a un peu la preuve que ce n’est pas sérieux, le Parti libéral, quand il parle du troisième lien », a réagi le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault.

Mise à jour annuelle

Pierre Arcand a reconnu que l’enveloppe pour les projets d’infrastructures avait effectivement atteint sa limite. Il a toutefois rappelé que le PQI était mis à jour chaque année pour tenir compte, notamment, des projets qui sont terminés ou abandonnés.

« Quand on a un PQI, il faut bien comprendre aussi qu'il y a des réalisations qui sont faites, et donc, il y a des nouvelles sommes. Le plan fait en sorte qu'on peut se retrouver à 100 milliards et très bien faire le projet du troisième lien parce que d'année en année, ça évolue », a expliqué le président du Conseil du trésor.

II est clair qu’on va le faire, mais on va le faire de la meilleure façon, et 20 millions pour une étude, c’est quand même très sérieux. Pierre Arcand, président du Conseil du trésor

Le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Sébastien Proulx, a mentionné pour sa part qu’il était normal qu’il n’y ait pas de nouvelles sommes prévues dans le PQI pour le troisième lien, puisque le projet est encore à l’étude.

« Il faut [d’abord] travailler à identifier la meilleure solution [et] lorsqu’on aura la meilleure solution, elle sera provisionnée et elle sera réalisée en temps, a-t-il assuré. Je réitère aujourd’hui, avec les collègues, qu’on est capable au gouvernement du Québec de réaliser deux grands projets pour Québec. »