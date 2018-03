Il s’agit de l’un des taux les plus faibles du Québec, l’Outaouais occupant le troisième rang sur un total de 16 régions. C’est la Côte-Nord (41 %) qui enregistre le taux le plus faible, alors que c’est la Capitale-Nationale qui obtient le taux de vote le plus fort chez les jeunes adultes, ex æquo avec Laval (66 %).

Sources: DGE du Québec Photo : Radio-Canada

Chez les personnes âgées de 35 ans et plus, le taux de participation s’élève à 67 % en Outaouais.

Pour inverser la tendance du faible vote des jeunes, le DGEQ a pris quelques mesures.

« On va cibler particulièrement les 18-24 ans dans une publicité qui nous sort de notre zone de confort », a-t-il expliqué en conférence de presse. « On va s’adresser aux jeunes dans leur langage, dans leur façon d’être pour qu’ils puissent bien saisir le message, ou à tout le moins être sensibilisés et réfléchir au processus électoral et à l’importance d’aller voter. »

Le DGEQ fait aussi un certain nombre d'interventions auprès des étudiants dans les cégeps. Il reconnaît toutefois que cela reste un « défi » de savoir « comment rejoindre les jeunes, particulièrement en région, qui sont en milieu de travail ».

Pour ce qui est du vote par Internet, il reste encore beaucoup d'étapes à franchir en ce qui a trait à la sécurité.

« C’est important qu’il y ait une acceptabilité sociale », a-t-il aussi fait remarquer.

Les prochaines élections générales provinciales auront lieu le 1er octobre. Les 18 à 35 ans représenteront pour la première fois le tiers de l’électorat.

Avec les informations de Christian Milette