Sauf que cette année, selon le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, il ne devrait pas y avoir d'inondations, les niveaux diminuant.

Toutefois le maire demeure prudent et reconnaît que la situation peut évoluer rapidement.

« On est loin des seuils d'inondations. Il n'y a pas d'éléments qui nous laissent présager qu'il va y avoir des inondations, il y a peu de précitpitations prévues », a indiqué le maire.

Mais on suit ça en temps réel et ce que je dis aujourd'hui, on l'a vu l'an dernier, ça peut changer. Disons que la météo ce n'est pas une science exacte. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Une meilleure préparation

Le maire a indiqué que la Ville avait révisé son plan de mesures d'urgence, à la lumière de l'expérience de l'an dernier et du rapport d'un consultant embauché pour analyser la façon dont la Ville avait géré la crue printanière dévastatrice de 2017.

Un des changements apportés par la Ville pour mieux prévoir les inondations, c'est l'ajout de deux stations hydrométriques, une avenue Jacques-Cartier et une à Masson, afin « d'avoir des outils d'information plus adéquats, pour une meilleure lecture et une meilleure connaissance des niveaux d'eau »

Les niveaux d'eau vont être disponibles aussi en direct en temps réel sur le site web [de la Ville] pour chaque station, a souligné le maire.

[Cela] va permettre aux gens d'aller voir directement le niveau de l'eau dans leur secteur. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

L'ajout de ces deux stations porte à quatre le nombre de stations de lecture des niveaux d'eau à Gatineau.

Les mesures du niveau de l'eau d'une station hydrométrique de la Ville de Gatineau. Photo : Courtoisie / Ville de Gatineau

Préparation et sensibilisation des citoyens

La Ville a également créé un document afin de permettre aux citoyens vivant en zones inondables de mieux se préparer à d'éventuelles crues. Ce document sera envoyé par la poste à tous les riverains, en plus d'être disponible en ligne.

Une trousse complète d'informations aux citoyens, comprenant entre autres une vidéo sur la méthode efficace de construire des digues de sacs de sable, est également disponible sur le site web de la Ville.

Les changements apportés par Gatineau à son plan d'intervention en cas d'inondations Trousse d'informations aux citoyens riverains

Rencontres d'informations dans les secteurs riverains à risque d'est en ouest

Ajout de deux stations hydrométriques

Achat de 180 000 sacs de sable vides (durée de vie limitée si remplis)

Achat de deux ensacheuses (pour les sacs de sable), une pour les secteurs à l'est de la Ville, l'autre à l'est

Achat de deux véhicules spéciaux amphibie

Embauche de personnel occasionnel pour gérer les appels accrus au 3-1-1

Formation des élus et du personnel de la Ville sur le plan de déploiement des mesures d'urgence

Plan de gestion des bénévoles en cas de crise (en développement)

Nomination du directeur adjoint, Infrastructures urbaines et environnement, André Turgeon, comme coordonnateur municipal des mesures d'urgence ( la directrice générale Marie-Hélène Lajoie avait joué ce rôle en 2017, mais ce n'est pas souhaitable selon le consultant de MUSE, en raison des nombreuses autres tâches de la dg de la Ville en cas de crise)

Plus de détails à venir