Un texte de Stéphanie Tremblay

Le directeur général du Musée de la civilisation, Stéphan La Roche, se réjouit des subventions allouées aux musées.

« C'est une très belle nouvelle pour la démocratisation de la culture. Rendre admissibles gratuitement des expositions dans nos musées, ça va faciliter l'accès aux institutions muséales partout. »

Dans le budget dévoilé mardi, le gouvernement a annoncé une somme de 5 millions de dollars sur 5 ans pour permettre à près d'une centaine de musées d'ouvrir leurs portes gratuitement un dimanche par mois.

M. La Roche espère que cette nouveauté suscitera un réel engouement chez les gens qui ont moins le réflexe d'aller au musée.

Regard tourné vers l’avenir

La directrice et conservatrice en chef du Musée national des beaux-arts du Québec, Line Ouellet, abonde dans le même sens.

« C’est une formidable nouvelle! Il s’agit d’un pas de plus vers une plus grande accessibilité de tous les publics aux institutions muséales. En investissant ainsi, le gouvernement du Québec porte un regard résolument tourné vers l’avenir, vers la sensibilisation d’un maximum de gens à la culture. Par cette mesure, il agit directement sur leur ouverture aux arts et aux artistes. »

Dans la région de la Capitale-Nationale, cette mesure touche une dizaine d'institutions, notamment le Musée de la civilisation, le Musée national des beaux-arts du Québec, le Musée des Augustines et le Musée de Charlevoix.

Dans Chaudière-Appalaches, cinq établissements sont concernés, dont le Musée maritime du Québec et le Musée minéralogique et minier de Thetford Mines.

De l'argent pour l'expo Ici Londres et les archives

Le Musée de la civilisation a une autre bonne raison de se réjouir du budget Leitao. Une somme additionnelle d'un million de dollars par année a été ajoutée pour permettre à l'institution de poursuivre son travail de valorisation des archives du Séminaire de Québec.

Un montant de 500 000 $ a aussi été octroyé au musée pour ses expositions majeures. L'argent servira à bonifier l'exposition Ici Londres, qui sera présentée à compter du 16 mai.