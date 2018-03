En février, le Conseil des transports de passagers de la Colombie-Britannique avait donné son accord pour que les services de Greyhound cessent dans le nord de la province et sur l’île de Vancouver à partir du premier juin. Le conseil avait dit espérer qu’une autre entreprise d’autocars se porte candidate pour servir la région, mais pour le moment aucune ne s’est manifestée. Greyhound soutient que le transport dans cette région lui a fait subir des pertes et que ses activités n’étaient plus viables.

L’entreprise de covoiturage Poparide pense toutefois qu’elle se présente comme une bonne option avec son site Internet et son application qui permettent de mettre en contact des conducteurs et des personnes qui cherchent à se déplacer entre des communautés. Contrairement aux conducteurs de Uber ou de Lyft, les conducteurs ne reçoivent pas d’argent pour leurs services, mais sont dédommagés pour l’essence et le kilométrage parcouru.

« C’est vraiment abordable, parce que tout ce que vous faites est de subventionner les coûts de votre conducteur », soutient le président-directeur général de Poparide, Flo Devellenes,

L’idée de mettre en place ce service a germé après son déménagement de l’Europe vers Vancouver en 2010. Il soutient avoir rencontré de nombreux autostoppeurs sur la route Sea-to-Sky entre Vancouver et Whistler. « La seule autre option était Greyhound et le déplacement en autocar était vraiment cher et peu pratique », ajoute-t-il.

Poparide permet aux conducteurs et aux voyageurs de s’entendre sur un prix et certains critères pour le voyage comme le transport de bagage ou d’animaux.

Le maire de Dawson Creek, une communauté touchée par la fin des services de Greyhound, dit qu’il doit parler au ministre des Transports d’ici quelques semaines pour discuter des options possibles. Dave Bumstead pense qu’un service de covoiturage ne réglerait qu’une partie du problème. Selon lui, il risque d’être difficile de trouver des personnes qui voyagent sur une base régulière entre des communautés du nord.