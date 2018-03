M. Marissal tenterait donc de déloger le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, député de Rosemont depuis septembre 2012.

Gabriel Nadeau-Dubois, l’un des porte-parole du parti, a refusé de confirmer la nouvelle, affirmant que des discussions sont en cours.

« Je respecte le dialogue qu’on a actuellement avec Vincent Marissal et on n’étalera pas sur la place publique comment se passent nos discussions. Parce que c’est un choix important de venir en politique et on veut bien faire les choses avec lui », a-t-il déclaré.

Selon les sources de Radio-Canada toutefois, la décision est prise et l’annonce sera faite début avril.

Du côté du Parti québécois, Jean-François Lisée considère que cette stratégie ne sera qu’une façon de remettre la circonscription aux mains des libéraux de Philippe Couillard.

« Faisons l’hypothèse que M. Marissal fasse une bonne campagne dans Rosemont. Le seul résultat vraisemblable c’est qu’il donne le comté aux libéraux. Ça serait sa contribution au bien commun », a-t-il déploré.