Un texte de Pierre Philippe LeBlanc

Les auditeurs et téléspectateurs d’ICI Acadie connaissent William Bourque depuis 42 ans. Il est attaché à son public, et c’est donc avec émotion qu’il a annoncé à ses collègues, mercredi midi, sa décision de prendre sa retraite.

« Ça me fait beaucoup de peine parce que ça, c’était du bagage que je porte depuis que je suis météorologue. Il y a des sentiments d’amour que tu ressens quand les gens te reconnaissent et commencent à te parler. [...] J’ai beaucoup aimé ça. Rencontrer les gens, j’adore ça », souligne William Bourque.

William Bourque a fait ses débuts à la radio de Radio-Canada en 1976. Il a commencé à présenter ses prévisions météorologiques à la télévision en 1981.

Le météorologue part en vacances pour quelques semaines, et il prendra sa retraite à son retour, mais il ne renoncera pas pour autant à faire des prévisions.

« Même si je ne fais plus de télévision, je vais être à mon ordinateur tous les matins en train de regarder les modèles et comparer mes prévisions avec celles d’Environnement Canada et les autres météorologues. Ça, ça ne finit pas », promet-il.

« Et tandis que j’ai ma santé, j’ai d’autres choses que je veux faire », ajoute William Bourque. Il parle notamment de travailler avec son fils qui dirige des commerces, et de faire des voyages avec son épouse.

Radio-Canada Acadie soulignera sur toutes ses plateformes les 42 ans de carrière de William Bourque à son retour de vacances.