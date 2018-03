C'est ce qu'a confirmé Me François Daigle l'avocat du plaignant, Simon-Pierre Canuel.

L'affaire avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque. En mai 2016, Simon-Pierre Canuel, un résident de Gatineau, avait officiellement porté plainte contre un serveur du restaurant Le Tapageur. Il soutenait avoir commandé un tartare de boeuf, spécifiant qu'il est sévèrement allergique aux fruits de mer et au saumon.

C'est un tartare de saumon qui a été servi au client. Comme l'éclairage de l'endroit était sombre et le client ne s'est pas méfié et a avalé une bouchée de son plat. L'homme a fait une grave réaction allergique. Il a été transporté par ambulance à l'hôpital où il a été soigné aux soins intensifs.

Quelques mois après les événements, après enquête, le Directeur des poursuites criminelles et pénales avait décidé de ne pas porter d'accusation de négligence criminelle contre le serveur.

Entente à l'amiable dans le dossier du tartare au saumon : l’avocat de Simon-Pierre Canuel Me Francois Daigle confirment qu’une entente à l’amiable est intervenue avec le restaurant Le Tapageur de Sherbrooke. Les détails avec @RousseauMH #RCES pic.twitter.com/XrliavBNTh — BrigitteMarcoux (@BrigitteMarcoux) March 28, 2018

Poursuite civile

En décembre 2016, M. Canuel avait déposé une poursuite de 415 000 $ au civil contre le restaurant. Il prétendait avoir subi, entre autres, un arrêt cardiaque et être tombé dans le coma pendant deux jours. Il avait ajouté que son coeur était si faible qu'il ne supportait aucun effort physique. Il a précisé vivre des crises d'angoisse depuis le jour de l'événement, en plus d'avoir des troubles du sommeil et une phobie reliée à la nourriture.

Le serveur mis en cause avait donné sa version des faits, pour la première fois, en novembre dernier. Dans une déclaration écrite, il affirmait que Simon-Pierre Canuel et son conjoint auraient commandé quatre tapas, dont deux avec du poisson. M. Canuel aurait averti le serveur de son allergie sévère aux fruits de mer. Le serveur a affirmé que lorsque M. Canuel a commandé du poisson, il a trouvé ça louche. « Je lui ai demandé, s'il était allergique aux poissons aussi et il m'a dit non. »

La cause devait revenir en cour ce mercredi. Toutefois, une lettre a été envoyée au juge François Tôth lui signifiant que les parties s'étaient entendues. Un avis de règlement sera déposé dans le dossier au cours des prochaines semaines.

Les détails de l'entente sont confidentiels.