Un texte de Kassandra Nadeau-Lamarche

Le terrain du bâtiment situé au 22, rue Hill, dans le centre-ville d’Edmundston a rapidement été dégagé après l’effondrement. Dès le lendemain, les pelles mécaniques s’affairaient à démolir la partie de la bâtisse qui ne s’était pas effondrée.

À peine une semaine plus tard, un trou de plus est visible à côté d’un autre laissé par un incendie, en 2011. Une pancarte à vendre a été placée sur les deux terrains vacants.

Malgré tout, la Société de développement du centre des affaires d’Edmundston, l’organisme sans but lucratif qui possède actuellement le terrain, n’abandonne pas l’idée d’un marché permanent au centre-ville. Elle souhaite simplement offrir la possibilité à d’autres entrepreneurs de proposer des projets. « Si jamais quelqu’un a un projet qui pourrait donner une valeur particulière au centre-ville, ce n’est pas dit qu’on ne le laisserait pas aller [le terrain] », explique la coordonnatrice de la Société, Mélanie Ruest.

La construction d’un marché permanent dans le centre-ville d’Edmundston est un projet qui remonte à plusieurs années. Selon Mélanie Ruest, il répondrait à une demande qui est de plus en plus présente chez les clients, mais aussi chez les marchands. « On a atteint le maximum de ce qu’on peut avoir actuellement en étant dans une rue. On sait que les gens veulent avoir de la diversité de produits, on sait que les marchands veulent pouvoir apporter plus de variété. Mais sans réfrigérateur commercial, sans évier pour permettre aux gens de manipuler des aliments, on devient bloqués ».

Prochain projet communautaire rassembleur

Après l’ouverture du centre Jean-Daigle l’été dernier, la ville d’Edmundston cherche un nouveau projet rassembleur pour la communauté.

Le maire Cyrille Simard n’écarte pas l’idée qu'un marché au centre-ville devienne ce projet, mais explique que plusieurs autres idées ont circulé dans la communauté. « On a quand même différentes initiatives qui se brassent depuis un certain temps, comme un parc de rouli-roulant qui serait renouvelé et relocalisé, donc c’est toutes des choses qui doivent être prises en considération », explique-t-il. Malgré tout, la ville se dit toujours prête à accueillir une proposition de la Société de développement.

La Société de développement du centre des affaires d’Edmundston attend actuellement les résultats d’une étude de faisabilité. Ils devraient être disponibles d’ici le mois d’avril. C’est également à ce moment-là que seront publiés les résultats des consultations publiques sur la revitalisation du centre-ville, qui se sont tenues en février dernier.