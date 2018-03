Graphique à l’appui, le chef péquiste a soutenu en conférence de presse que dans les trois années qui ont précédé 2018, année électorale, le gouvernement libéral a sous financé les services et programmes publics afin de pouvoir augmenter de façon importante ses investissements dans les services quelques mois avant les élections.

Pour Jean-François Lisée, cet argent que les libéraux redistribuent aujourd’hui provient directement des « souffrances » imposées aux Québécois pendant les trois premières années du dernier mandat libéral.

Le gouvernement, cette année, fait en sorte que tout le monde reçoive un bonbon, mais ça a été payé par de la souffrance humaine. Jean-François Lisée, chef du Parti québécois

Tenant un graphique montrant trois années de sous financement des services et programmes gouvernementaux suivi de deux périodes de réinvestissements importants (en rouge), Jean-François Lisée a expliqué que chaque fois que le gouvernement Couillard n’a pas suffisamment financé les programmes comme il aurait dû le faire, ce sont les Québécois qui en ont fait le frais.

« Ça veut dire cette dame avec la sclérose en plaques qui s’est fait dire qu’elle se faisait couper dix heures de soins à domicile par semaine. […] Ça veut dire des enfants autistes qui ont pris plus qu’un an d’attente avant d’avoir un diagnostic. Ça veut dire que quand on est en dessous de la ligne [de financement normal], on se met à mettre à la porte des professionnels, on augmente la charge de travail des infirmières et des préposés », a énuméré le chef péquiste.

Il n’y a jamais eu d’austérité, se défend Couillard

Il n'y a jamais eu d'austérité sous son gouvernement soutient le premier ministre du Québec, Philippe Couillard. Photo : Radio-Canada

Questionné à l’entrée du caucus par les journalistes sur les critiques entourant le budget de son gouvernement, le premier ministre Philippe Couillard a déclaré qu’il n’y a jamais eu d’austérité sous son gouvernement, tout au plus un « ralentissement de la croissance des dépenses ».





C’est faux! On a baissé le fardeau fiscal de près de trois milliards de dollars des familles du Québec, les tarifs d’Hydro-Québec sont inférieurs à l’inflation… Il n’y a pas eu d’austérité, il y a eu un ralentissement temporaire de la croissance des budgets, aucun ministère n’a vu son budget diminué. Philippe Couillard, premier ministre du Québec

En ce qui a trait au réinvestissement de son gouvernement qui coïncide avec une année électorale, ici encore, le premier ministre a tenu à rétablir les faits en expliquant que ce n’est pas cette année que l’injection d’argent dans les services a recommencé, mais plutôt en 2015-2016.

Le « budget des engagements tenus »

Pour Philippe Couillard, l’exercice budgétaire présenté mardi par son ministre des Finances, Carlos Leitao, n’est pas une distribution de « bonbons » comme le prétend l’opposition, mais plutôt « le budget des engagements tenus ».

« Souvenez-vous en 2014 : on s’occupe des vraies affaires, on a assaini les finances publiques, on dégage des marges de manœuvre pour la santé, l’éducation, l’économie... exactement ce qu’on avait dit qu’on ferait », a rappelé le premier ministre.

Mais pour Jean-François Lisée, l’attitude du gouvernement libéral relève d’un « cynisme programmé depuis quatre ans » dans le seul but de se faire réélire.

« Dès que les libéraux seront réélus, dans les 18 mois qui suivent, les compressions reviennent », a prévenu le chef péquiste.