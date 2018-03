Interpaving a deux ans pour verser une amende de 195 000 $ en plus d’une pénalité de 25 % au fonds d’indemnisation des victimes d’accident de travail.

Interpaving et le ministère du Travail en sont par ailleurs venus à une entente.

Selon cette entente, les circonstances dans cette cause n’ont pas pu démontrer qu’Interpaving avait été fautive envers ses employés et le public en matière de santé et sécurité au travail.

Plus de détails à venir...