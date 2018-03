Un vote aux conséquences incertaines

Dans la nuit du 23 au 24 juin 2016, les salles de rédaction du monde entier reçoivent une nouvelle à la fois surprenante et déstabilisante.

RDI émission spéciale, 24 juin 2016

Cette nuit-là, RDI présente une émission spéciale animée par Alexis de Lancer. Les yeux sont rivés sur le Royaume-Uni d’où, vers 4 heures du matin, parvient un puissant coup de tonnerre. Les électeurs britanniques, consultés par référendum, viennent d’appuyer le retrait de l’Union européenne.

Le Royaume-Uni sort très divisé de ce référendum. Les partisans de l’abandon de l’Union européenne remportent seulement 52 % des suffrages. Les villes s’opposent aux campagnes, les jeunes aux plus âgés, les Britanniques prospères à ceux qui sont laissés derrière par la mondialisation économique.

Alexis de Lancer et Frédéric Mérand, directeur d’études et de recherches internationales à l’Université de Montréal, analysent les résultats. Le Royaume-Uni et l’Europe plongent dans l’inconnu. Ce vote met fin à 43 ans d’un partenariat timide entre Britanniques et l’Union européenne.

Les Britanniques rejetés par De Gaulle

Caméra 63, 2 février 1963

Au début des années 1960 a eu lieu une première tentative d’adhésion du Royaume-Uni avec la communauté économique européenne (CÉE), ancêtre de l’Union européenne. Cette dernière cependant échoue parce que la France appose son veto. Dans une conférence de presse dont Camera 63 présente des extraits le 2 février 1963, le président français Charles de Gaulle donne les raisons de cette opposition.

La question est de savoir si la Grande-Bretagne, actuellement, peut se placer, avec le continent et, avec lui, à l’intérieur d’un tarif qui soit véritablement commun, de renoncer à toute préférence à l’égard du Commonwealth. De cesser de prétendre que son agriculture soit privilégiée. Cette question-là, c’est toute la question. Le président Charles de Gaulle, en conférence de presse le 14 janvier 1963

Je t'aime, moi non plus

En 1973, le Royaume-Uni adhère finalement à la CÉE. Cependant, deux ans et demi après, le gouvernement du premier ministre Harold Wilson doit organiser un référendum sur un maintien dans le projet européen.

Le 60, 3 juin 1975

Comme en témoigne ce reportage de Claude-Jean Devirieux à l’émission Le 60 du 3 juin 1975, l’entrée du Royaume-Uni affaiblit initialement l’économie britannique. Les Britanniques décident malgré tout de demeurer massivement dans l’Europe. Ce qui frappe dans les constats de l’émission Le 60, c’est que plusieurs des arguments du débat de 1975 continuent d’avoir un écho en 2016.

Les défenseurs du maintien de la Grande-Bretagne [… ] regroupent, assez curieusement l’ensemble des personnalités du Parti conservateur et une partie des travaillistes avec en tête le premier ministre Harold Wilson, dont le parti et le gouvernement sont divisés. C’est ainsi qu’on peut voir sur les mêmes estrades des adversaires momentanément unis pour la même cause. Claude-Jean Devirieux

Tempête à l'horizon?

Téléjournal, 23 juin 2016

La question européenne va devenir, à partir de là, un des principaux débats de la politique britannique.

Comment ne pas aimer une culture qui nous a donné les Rolling Stones ? Georges Ross, professeur associé de science politique, Chaire Jean-Monnet, Université de Montréal

Un reportage de Tamara Altersco présenté au Téléjournal le 23 juin 2016 souligne que les Britanniques possèdent une identité caractéristique. Leur culture insulaire fait que les citoyens du Royaume-Uni n’ont jamais éprouvé un grand attachement au continent européen.

Dans un an, Londres s’éloignera de l’Europe. On ne sait pas si cette rupture donnera du vent dans les voiles de l’archipel. Pour l’instant, la mer semble houleuse et il n’est pas exclu qu’une tempête politique et économique secoue les sujets de la reine Élisabeth II.

Les Européens leur souhaitent bon voyage. Mais du même souffle, avec un petit sourire en coin, ils leur disent, « et surtout accrochez-vous au mat! »