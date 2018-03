La réserve, qui existe depuis maintenant 40 ans, se servira de cette somme pour rénover et restaurer ses bâtiments d'accueil, utiliser davantage d'énergies vertes et aménager ses espaces fauniques et récréotouristiques.

D'autres partenaires de la région doivent également participer financièrement à ce projet.

Cette aide gouvernementale annoncée dans le budget de mardi est attendue depuis des années par les administrateurs de la réserve Duchénier. Puisque la réserve ne fait pas partie du réseau des ZEC de la Société des établissements de plein air du Québec, elle n'avait pas accès aux montants annuels réservés aux territoires gérés par la SEPAQ.