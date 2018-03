Il venait de percuter deux voitures stationnées et un lampadaire quand les policiers l'ont arrêté sur le boulevard Sainte-Anne, dans l'arrondissement de Beauport.

Une fois le véhicule intercepté, les agents ont fouillé le véhicule et ont saisi 1234 comprimés et 1100 $ en devise canadienne.

Le suspect a aussi violé plusieurs conditions qu'il devait respecter durant sa probation, affirme David Poitras de la police de Québec.

Il demeure détenu et comparaîtra au palais de justice de Québec pour faire face à plusieurs accusations dont possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic, non-respect de conditions et conduite d'un véhicule sous le coup d'une interdiction.

Il faudra attendre les résultats de tests toxicologiques avant de pouvoir porter l'accusation de conduite avec les facultés affaiblies par la drogue.