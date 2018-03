Dans le dernier budget provincial, 5 millions de dollars sur 3 ans ont été accordés afin d'aider les propriétaires à enrayer ce champignon qu'on appelle aussi « cancer du bâtiment ».

Selon ce qu'on apprend dans les documents budgétaires, l'argent servira à soutenir financièrement les victimes de la mérule dans la réalisation de travaux de décontamination et de réhabilitation.

En 2016, un couple qui habitait à Saint-Marcellin a été contraint de démolir sa maison infestée du champignon, tout en continuant de payer son hypothèque. Depuis, plusieurs cas ont été signalés au gouvernement.

Un couple a dû démolir sa maison infestée par la mérule pleureuse, à Saint-Marcellin, en 2016. Photo : Radio-Canada

Accompagner les propriétaires

Le regroupement Mérule pleureuse Québec obtient aussi un financement pour accompagner les propriétaires sinistrés dans leurs démarches.

Cette aide de Québec représente l'aboutissement de quatre ans de démarches du groupe Mérule Pleureuse Québec, qui se dit satisfait des sommes investies.

Par ailleurs, on apprend aussi dans le budget que l’Université Laval réalisera une recherche sur les causes et les effets de ce champignon, dans le but d'élargir les connaissances en matière de détection, de prévention efficace et de décontamination.